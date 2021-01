Root Double -Before Crime * After Days- Xtend Edition – Physischer Release steht an

Vor kurzem wurde die digitale Version von Root Double -Before Crime * After Days- Xtend Edition für die Nintendo Switch veröffentlicht. Der Onlinehändler Inin Games kündigt jetzt den Release der physischen Switch Version der Visual Novel an.

Root Double -Before Crime * After Days- Xtend Edition fürs Regal

Der Händler Inin Games hat heute den Release der gelobten Visual Novel von Entwickler Sekai Project angekündigt. Das Spiel hat bereits viele Lorbeeren als eine der Krimi Thriller Visual Novels einheimsen können.

Während die digitale Version schon seit dem 26.11.2020 für die Nintendo Switch erhältlich wird die physische Version am Freitag den 29.1.2021 erscheinen. Wer sich also gerne den Titel für die eigene Sammlung sichern möchte, sollte sich den Tag schon einmal vormerken und den Inin Games Store besuchen.

Zwei Perspektiven der Story

Die Story des Spiels führt euch in eine Wissenschaftsstation im Jahr 2030, die gleichzeitig eine ganze Stadt ist. Der Station und ihren Bewohnern ist es verboten mit der Außenwelt in Kontakt zu treten. Nach einem Unfall in dem Wissenschaftsinstitut der Stadt, wird einer der beiden Protagonisten, Watase Kasasagi als Teil eines Notfallteams losgeschickt.

Die Highschool Schülerin und zweite Protagonistin, Natsuhiko Tenkawa befindet sich zu der Zeit in dem Institut. Das Spiel gibt euch dabei die Möglichkeit die Geschichte aus beiden Perspektiven zu erleben. Dabei müsst ihr nach Überlebenden suchen und mehr über diese erfahren. Mit der Zeit vertieft ihr dann die Beziehungen zu den Charakteren.









Quelle: Inin Games