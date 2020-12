Super Smash Bros. Ultimate – Sephiroth und seine Fähigkeiten unter der Lupe

Nachdem Final Fantasy VII-Bösewicht Sephiroth während der Game Awards als neuer Kämpfer für Super Smash Bros. Ultimate angekündigt wurde, folgte einige Tage später eine detaillierte Präsentation mit Masahiro Sakurai. In dieser stellte er den einflügligen Engel ein wenig genauer vor und listete auch Details zu den restlichen Inhalten des DLC-Pakets.

Das längste Schwert in Super Smash Bros. Ultimate

Sakurai ging wie immer bei den Charaktervorstellungen auf jede Fähigkeit ein, die ein neuer Kämpfer besitzt. Sephiroth kämpft mit einem extrem langen Schwert, was natürlich eine große Reichweite mit sich bringt. Dennoch hat er natürlich auch ein Handicap. Denn obwohl er einer der größten Charaktere ist, so ist er auch als leichter Kämpfer eingestuft, was bedeutet, dass er bereits bei recht niedrigen Prozentzahlen weit von der Stage fliegen kann. Man muss also genau aufpassen, nicht zu viele Treffer einzustecken.

Sephiroths weitere Besonderheit ist sein Flügel. Dieser erscheint, wenn er in Bedrängnis ist und verleiht im mehr Schnelligkeit und Stärke, einen zusätzlichen Luftsprung und eine Superrüstung während Smash-Angriffen. Wann dieser Modus aktiviert wird, variiert. Hat man noch alle Stocks, dann erscheint er erst bei einer hohen Prozentzahl, hat man weniger Stocks als der Gegner, kann er schon bei 30 % erscheinen.

Sephiroths Attackenarsenal bietet sowohl mächtige Nahkampf- als auch Projektilangriffe. Er kann mit einem Achtfachschlag nach vorne sprinten und seinen Gegner in einer Klingenkombo fangen oder mit einem aufladbaren Feuerball extrem großen Schaden verursachen.

Sephiroth erscheint am 23. Dezember, das Kämpfer-Paket kann aber bereits erworben werden. Wer dies tut oder den Fighter Pass besitzt, kann auch an der Sephiroth-Challenge teilnehmen. Dort tretet ihr gegen den einflügligen Engel an und wenn ihr ihn besiegt, könnt ihr ihn bereits spielen. Das Kämpfer-Paket kommt übrigens auch mit der neuen Map “Nordhöhle”, neuer Final Fantasy-Musik und neuen Mii-Kämpfer-Skins daher.







Quelle: Nintendo