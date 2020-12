Cyberpunk 2077 – Patch 1.05 steht bereit

Der Start von Cyberpunk 2077 auf den Last-Gen Konsolen war mehr als holprig. Jetzt hat CD Projekt RED ein umfangreiches Update veröffentlicht, das zahlreiche Fehler beheben soll.

Cyberpunk 2077 Update

Mit dem 1.05 Patch hat CD Projekt RED ein Update veröffentlicht, das viele bekannte Bugs beheben soll. Betroffen von den Verbesserungen sind vor allem Quests, Gameplay, Grafik, UI und Performance. Die vollständigen Patchnotes findet ihr auf der offiziellen Seite.

Einige Quest-Bugs führten zu enormen Problemen beim Abschließen der Missionen. Der neue Patch soll diese nun entfernen. Zudem wurde auch am Gameplay etwas nachgebessert. So wurden die Reaktionszeiten der NPC’s verbessert und auch die Anzahl an Schüssen, die zum Töten von Zivilisten gebraucht wird, wurde korrigiert.

Des Weiteren sind einige grafische Verbesserungen enthalten, so wurde zum Beispiel etwas mehr Wärme bei HDR hinzugefügt. Besonders wichtig sind aber wohl die Performance-Verbesserungen. Es wurde an der Stabilität des Spiels gearbeitet, um die zahlreichen Abstürze auf den Last-Gen-Konsolen zu verhindern.

Bisher ist der Patch nur für die Konsolenversionen verfügbar. Die PC-Version soll in Kürze folgen. Außerdem haben die Entwickler bereits mitgeteilt, dass weitere Fehler durch Updates im Januar und Februar 2021 behoben werden sollen.

Cyberpunk 2077 ist am 10. Dezember 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erschienen. Durch die Abwärtskompatibilität kann das Game auch auf der PlayStation 5 und Xbox Series X/S gespielt werden.

Quelle: Cyberpunk 2077