Among Us – Ab sofort auch für Nintendo Switch erhältlich

Among Us ist dieses Jahr ein absoluter Senkrechtstarter unter den Multiplayer-Games gewesen, obwohl es schon seit 2018 am Markt ist. Neben den bisherigen Versionen für PC und Mobile gibt es ab sofort auch im Nintendo eShop Zugriff auf das Spiel. Damit kommen auch Besitzer einer Nintendo Switch in den Genuss des Multiplayer-Hits.

Among Us kommt auf die Nintendo Switch

Das Partyspiel von Innersloth räumte bei den diesjährigen Game Awards gleich doppelt ab und präsentierte dort auch gleich eine neue Map. Das Spiel ist quasi in aller Munde. Besitzer einer Nintendo Switch können das Spiel nun ebenfalls erwerben. Ab sofort ist das Game für 4,29€ im Nintendo eShop erhältlich. Dabei unterstützt die Switch-Variante ebenfalls Crossplay, somit können alle Nutzer ungeachtet ihrer Plattform zusammen spielen. Im Spiel ist die Absprache und Diskussion nach einem aufgedeckten Mord ein wichtiges Instrument. Sprach-Chat unterstützt das Spiel selbst jedoch nicht. Daher müssen Switch-User auf die bekannte Mobile App von Nintendo zurückgreifen, um an den Gesprächen teilnehmen zu können.

Das Game wurde seitens Microsoft auch jüngst für die PC-Version des Game Pass angekündigt. Eine Version für Xbox One, Xbox Series X/ S oder auch Playstation 4 und 5 gibt es aktuell jedoch nicht. Angesichts der diesjährigen Erfolge dürfte Innersloth jedoch stark daran interessiert sein jene Versionen ebenfalls bald auf den Markt zu bringen. Wer noch keine Berührungspunkte mit dem Mehrspieler-Hit hatte, kann entweder als PC Game Pass Nutzer einen Blick darauf werfen, oder mit der kostenlosen Mobile-Variante. Auf Steam könnt ihr das Game für 3,99€ erwerben.

Xbox Game Pass Ultimate | 3 Monate Mitgliedschaft | Xbox/Win 10 PC - Download Code Mit deiner aktiven Abonnement-Mitgliedschaft bei Xbox Game Pass Ultimate kannst du Spiele auf Xbox One, Xbox Series X und Windows 10 PC spielen.

Beinhaltet Abonnement für Konsolenspiele mit Xbox Game Pass, Abonnement für PC-Spiele mit Xbox Game Pass, EA Play und Xbox Live Gold

Es können jeweils maximal 36 Monate Ultimate pro Konto eingelöst werden.

Titel und Anzahl der Spiele variieren im Laufe der Zeit und je nach Land.

Wenn deine Mitgliedschaft endet oder ein Spiel entfernt wird, musst du deine Mitgliedschaft erneut aktivieren oder das Spiel kaufen, um jegliche Add-Ons oder Gegenstände weiterhin nutzen zu können, die du für ein Spiel erworben hast

Quelle: Nintendo