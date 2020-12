Call of Duty: Black Ops Cold War – Season 1-Inhalte vorgestellt

Nun startet endlich die erste Season von Call of Duty: Black Ops Cold War und Activision hat nun auch die Inhalte vorgestellt. Das Battle-Pass-System aus dem Vorgänger wird dabei größtenteils identisch übernommen. Dementsprechend sind die Items kosmetischer Natur. Einen spielerischen Vorteil soll der Battle Pass nicht bringen.

Neue Skins und Waffen für Call of Duty: Black Ops Cold War

Es gibt auf Seiten des Warschauer Pakts einen neuen Operator names Stitch. Dieser kommt auch mit einer Operator Mission. Zudem gibt es auch für bereits vorhandene Operatoren wie Adler oder Beck neue Skins. Außerdem gibt es neue Waffen. Das Mac-10 ist eine schnell schießende Maschinenpistole, die schnellste im Spiel. Dazu gesellt sich mit der Groza ein weiteres Sturmgewehr. Beide Waffen können auch komplett ohne Geldeinsatz erspielt werden (Lvl. 15 und 31). Zudem gibt es zahlreiche Blueprints, also vorgefertigte Waffenbaupläne, die sich freischalten lassen. Solche gibt es bereits auch für vorhandene Waffen. Käufer des Battle Pass erhalten sogar obendrein noch einen XP-Boost von 10% über die gesamte Season hinweg.

Natürlich dürfen auch Embleme und Visitenkarten nicht fehlen, sowie Sticker und neue Skins für eure Vehikel. Für 1000 Call of Duty Points könnt ihr den Battle Pass erwerben. Dieser startet jetzt am 16.12.2020, wodurch ihr euch natürlich auch erst ein Bild von den freischaltbaren Gimmicks machen könnt, denn einige können auch ganz ohne Battle Pass erworben werden. Kommende Maps erscheinen derweil weiterhin kostenlos und sind nicht Teil des Battle Pass. Dieses System führte Activision mit Modern Warfare (2019) ein, um die Community nicht zu splitten und die Langzeitmotivation höher zu halten. Denn so können Lobbys eher gefunden, bzw. erstellt werden. Außerdem könnt ihr 300 Call of Duty Points so im Spiel während der Season erspielen. Käufer des Battle Pass der Season One können sogar 1000 Punkte verdienen.

