Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 51.2020

Die richtigen Spielekracher des Jahres haben wir hinter uns, dennoch gibt es auch in den letzten Wochen noch interessante Titel in der Releasevorschau. Schauen wir also mal, was für Geheimtipps sich vielleicht gegen Ende des Jahres noch einschleichen können.

Marvel-Superhelden, Motorräder und LEGO in der Releasevorschau

Collection of SaGa Final Fantasy Legend (Switch) – 15. Dezember

Hinter diesem etwas langen, verschwurbelten Namen versteckt sich eine Sammlung alter Gameboy-Spiele, die in den frühen 90er-Jahren erschienen. Enthalten sind alle drei Teile der Final Fantasy Legend-Reihe.







Marvel Realm of Champions (Mobile) – 16. Dezember

Marvel’s Avengers war ja nicht so der durchschlagende Erfolg und es bleibt anzuzweifeln, ob dieses Mobile-Spiel neue Maßstäbe für die Superhelden setzen wird. Nichtsdestotrotz kommt hier ein taktisches RPG mit PvP-Elementen auf die mobilen Geräte.







Psychotic’s Colossus Down (Xbox One, PS4, PC, Switch) – 16. Dezember

Hüpft in einen riesigen Mech oder verwandelt euch in ein aus den Augen blutendes Schwein und schlagt alles zu Klump, was ihr zwischen die Pranken bekommt. Dabei kommt dieses Spiel mit einem sympathischen Zeichenstil daher, der sehr an Adventure Time erinnert.







MXGP 2020 – (PC, Xbox One, PS4, PS5) – 16. Dezember

Rennspielfans können nochmal ihre Zweiräder auspacken, denn hier geht es in den Matsch. Es erwarten euch spannende Motocross-Rennen in der aktuellen Saison des Rennsports.







Airborne Kingdom (PC) – 17. Dezember

Es geht hoch in die Lüfte in dieser Aufbau-Simulation, in der ihr eure eigene fliegende Stadt aufbaut und auch entscheidet, wo ihr damit hinfliegen möchtet.







Fireworks Mania: An Explosive Simulator (PC) – 17. Dezember

Wenn wir schon zu Silvester ein Feuerwerk-Verbot haben, dann können wir wenigstens virtuell unsere Raketen gen Himmel ballern.







Und das waren die Titel der dieswöchigen Releasevorschau. Werdet ihr noch einen dieser Titel spielen oder habt ihr schon für den Rest des Jahres ausgesorgt.