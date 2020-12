Super Smash Bros. Ultimate – Sephiroth ist der nächste DLC-Kämpfer

Auf den Game Awards wurde der nächste DLC-Charakter für Super Smash Bros. Ultimate enthüllt. Es gesellt sich ein Kämpfer aus dem Final Fantasy-Universum dazu, genauer gesagt aus dem gleichen Spiel wie Cloud, der ja bereits ebenfalls in Smash Bros. mitkämpft. Antagonist Sephiroth aus Final Fantasy VII ist am Start.

Es geht düster zu in Super Smash Bros. Ultimate

Sephiroth ist einer der beliebtesten Videospielantagonisten überhaupt. So sorgte er in Final Fantasy VII für einen der ikonischsten Videospielmomente aller Zeiten. Sein Erscheinen in Smash Bros. kam für viele überraschend, obwohl mit Cloud ja bereits ein Charakter aus Final Fantasy VII mit dabei ist.

Weshalb nicht viele mit Sephiroth gerechnet haben mag daran liegen, dass selbst mit Cloud viele rechtlichte Geschichten mit Square Enix geklärt werden mussten, bis Nintendo ihn als Gastcharakter verwenden durfte. Eventuell wurde bereits bei den Verhandlungen zu Cloud ein weiterer DLC zu Final Fantasy besprochen, den wir jetzt zu sehen bekommen.

Smash Bros.-Fans sind derweil zwiegespalten. Einerseits freuen sich viele über Sephiroth und eine weitere Final Fantasy-Represäntation in Smash, allerdings handelt es sich wieder mal um einen weiteren Schwertkämpfer, was dem Spiel oft negativ angekreidet wird, besonders im Bezug auf Fire Emblem.

Wann Sephiroth veröffentlicht wird, ist noch nicht bekannt, er soll allerdings noch in diesem Monat erscheinen. In einem Livestream mit Masahiro Sakurai am 17. Dezember werden wir mehr erfahren.







Quelle: Nintendo