Ghost of Tsushima – Schaltet vier Playstation-bezogene Skins frei

Für viele ist Ghost of Tsushima, das Samurai-Abenteuer von Sucker Punch, das Spiel des Jahres. Eine Fortsetzung soll angeblich bereits in Arbeit sein. Fans freuen sich vor allem über viel Unterstützung für das Spiel, die kostenlos hinzugefügt wird. So auch jetzt vier Skins, die ihr mit Leichtigkeit freischalten könnt und als Hommage an vier große Playstation-Titel dienen.

God of War, Horizon: Zero Dawn und mehr nun auch in Ghost of Tsushima

Vier absolut großartige Outfits für euren Charakter könnt ihr freischalten. Dazu müsst ihr eine beliebige Story- oder Survival-Mission mit jeder Klasse durchspielen, um die Outfits zu erhalten. Es versteht sich von selbst, dass diese Outfits für die Zusatzinhalte in Legends gedacht sind. Der Modus erfreute sich absoluter Beliebtheit und kann auch alleine durchgespielt werden, so kann man auch ohne Online-Komponenten in den Genuss dieser Outfits kommen.

Bekommen könnt ihr Outfits angelehnt an God of War, Horizon: Zero Dawn, Shadow of the Collossus und Bloodborne. Einen ersten Blick auf die Outfits könnt ihr bereits im Tweet von Sucker Punch werfen. Jedes Outfit wird einer der vier Klassen zugewiesen. Für die Samurai-Klasse ist ein Kratos-Outfit verfügbar, die Jägerklasse bekommt ein Outfit angelehnt an Aloy. Spieler der Rōnin-Klasse können ein Kostüm von Wander erlangen und Assassinen schalten den Hunter aus Bloodborne“ frei.

Die Challenge könnt ihr noch bis zum 15. Januar 2021 absolvieren.

