Among Us – Neue Map “The Airship” kommt nächstes Jahr

Among Us gibt es ja bereits seit 2018, ist aber erst in diesem Jahr so richtig eingeschlagen. Statt einen Nachfolger zu entwickeln, konzentriert man sich nun bei Entwickler Innersloth nun lieber darauf, neue Inhalte für ihr Spiel zu entwerfen. Das erste Update soll in Form einer neuen Karte im nächsten Jahr erscheinen. Ein Trailer dazu wurde nun auf den Game Awards gezeigt.

Among Us geht in die Lüfte

Der Erfolg steigt Innersloth wohl zu Kopf, denn mit der neuen Map wollen sie hoch hinaus. Sie hört auf den Namen “The Airship”, zu deutsch das Luftschiff, aus welchem die Imposter hinausgeworfen werden.

Das Luftschiff hat mehrere Ebenen, auf denen die Spieler sich bewegen können. Man kann Leitern oder schwebende Plattformen verwenden und natürlich stehen den Impostern wieder die Lüftungsschäfte zur Verfügung. Mit einer neuen Map kommen natürlich auch neue Aufgaben dazu, so sieht man im Trailer wie ein Müllsack aus dem Mülleimer gezogen und ein Rubin poliert wird.

Auch im Trailer zu sehen sind neue Kostüme für die Spieler und neue Todesanimationen. Das “The Airship” Update soll Anfang nächsten Jahres veröffentlicht werden.







Angebot Sysow Plush Crewmate, Among Us Plush Toy, Weicher Plüsch Unter Uns Bunte Kuscheltier Plüschtier-spielpuppe, Niedliches Kuscheltier-weiches Puppenplüschgeschenk Für Kinder Erwachsene ❤ 【GRÖSSE】 ca.10 cm/3.94 zoll lang. Klein, leicht zu tragen, können Sie es überall und jederzeit mitnehmen.

❤ 【MATERIAL】 Unter den US-Spielen besteht Plüschtier aus hochwertiger 100% Baumwolle, ist nicht leicht zu verformen, fühlt sich zart an, ist sehr weich und bequem.

❤ 【Gute Elastizität】 Der Plüsch-Stoff für Crewkameraden ist elastisch und nicht leicht zu verformen, voller Füllung und sehr langlebig.

❤ 【PERFEKTES GESCHENK】 Das beste Geschenk für Spielefans, es ist auch eine sehr süße Dekoration. Eine große Auswahl an Weihnachtsgeschenken für Ihre Kinder, Freunde, Familie.

❤ 【GELEGENHEITEN】 Der Plüschtier eignet sich für Schlafzimmer, Wohnzimmer, Büro / Schreibtisch, Sofa und kann als weiches Kissen zum Ausruhen verwendet werden.

Quelle: Innersloth