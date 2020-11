Among Us – Erster Screenshot der neuen Map veröffentlicht

Among Us ist wirklich ein Phänomen, welches in den letzten Monaten eine Menge Spieler und Aufmerksamkeit auf Streaming- und Videoplattformen für sich gewinnen konnte. Doch seit seinem Release 2018 hat sich beim Indiespiel wenig getan. Durch das neu entstandene Interesse und die damit verbundene Nachfrage sieht sich Entwickler Innersloth dazu verpflichtet, auch abzuliefern. Einen ersten Screenshot für die neue Karte gibt es nun bereits.

Bisher gibt es nur drei spielbare Maps: The Skeld, Polus und Mira HQ. Nun soll endlich eine vierte Karte dazukommen, das wissen wir bereits seit einiger Zeit. Auch dass sie an die Henry Stickmin-Spiele, die Erstlingswerke von Innersloth, angelehnt sind, ist bekannt.

Fans sehnen sich nach jedem noch so kleinen Informationshappen und ein einzelner Screenshot wird sie nur bedingt zufrieden stellen, doch es ist besser als nichts. Und so wurde endlich einer von der neuen Karte gepostet und zwar auf dem offiziellen Twitterkanal von Among Us. Während Innersloth bereits auf Twitter vertreten war, gab es noch keinen Kanal für das Spiel selbst. Auf diesem sollen Fans nun regelmäßig mit Infos versorgt werden.

Ebenfalls wird angemerkt, dass man die Game Awards am 10. Dezember im Auge behalten soll. Anscheinend soll dort noch mehr zu künftigen Inhalten des Spiels präsentiert werden.

🚀 Welcome to the official Among Us Twitter 🚀

Get all the news, peeks, and fun shenanigans here and become a part of the crew.

Here's a special look at the NEW Among Us map! (For your eyes only!!) (Don't show the impostors!!) pic.twitter.com/FrCkK7ZcnI

— Among Us (@AmongUsGame) November 18, 2020