Among Us – Nachfolger gecancelt, um sich auf Teil 1 zu konzentrieren

Das Sabotage- und Deduktionsspiel Among Us erschien zwar bereits 2018, fand aber erst in diesem Jahr vor allem durch Streamer so richtig zum Erfolg. Es ist mittlerweile das am meisten gespielte Spiel auf Twitch und wird zahlreich auf Steam und mobilen Geräten heruntergeladen. Der plötzliche Erfolg hat die Entwickler PuffballsUnited nun dazu veranlasst, den geplanten Nachfolger abzusagen.

Lieber am ersten Teil werkeln als an Among Us 2

Der Nachfolger ist schon eine ganze Weile angesagt, die Arbeiten sind bereits fortgeschritten. Nun hat man sich bei PuffballsUnited jedoch entschieden, den Stecker zu ziehen. Lieber will man sich nun dem ersten Teil zuwenden und das Bestmögliche aus ihm herausholen. Dabei sollen die Arbeiten an Teil 2 nicht ganz umsonst gewesen sein, denn Elemente aus dieser Entwicklungszeit sollen in Teil 1 untergebracht werden.

Als ein Problem gab man an, dass der Code vom ersten Teil ein wenig veraltet ist und man sehr tief graben muss, um ihn zu überarbeiten. Von daher kann man zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, wann sich die neuen Inhalte zeigen lassen. Geplant sind unter anderem Server, ein Freundessystem, eine Hilfe für farbenblinde Spieler und eine neue Map. Darüber hinaus ist noch eine ganze Menge mehr geplant, diesbezüglich hält man sich allerdings noch bedeckt.

