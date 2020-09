Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung – Neuer Trailer und Gameplay von der Tokyo Game Show 2020

Auf der Tokyo Game Show, die derzeit stattfindet, wurde neues Material zu Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung gezeigt. Neben einem neuen Trailer, der sich auf die vier Recken fokussiert, wurde auch noch ein wenig Gameplay gezeigt. Währenddessen wurde auch ein neuer spielbarer Charakter vorgestellt.

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung – Das Breath of the Wild Prequel

Wie ihr ja sicher bereits wisst spielt die Geschichte von Zeit der Verheerung 100 Jahre vor dem Beginn von Breath of the Wild. Ihr erlebt die Schlacht gegen Ganon und seine Große Verheerung hautnah mit und bekommt detaillierte Einblicke, was den Charakteren passiert ist. Natürlich ist dabei die Geschichte der vier Recken besonders wichtig. Der Gorone Daruk, die Zora Mipha, die Gerudo Urbosa und der Orni Revali begleiten Zelda und Link auf ihrer gefährlichen Reise.

Ziel ist es, die vier riesigen Titanen zu erreichen und zu besetzen, damit sie in der finalen Schlacht eingesetzt werden können. Natürlich müssen die sechs Helden das nicht alleine schaffen, an ihrer Seite stehen eine Menge Soldaten und weitere Charaktere. Eine davon bekommen wir im Gameplayvideo zu sehen. Es ist Impa, die wir auch in Breath of the Wild treffen. Hier ist sie natürlich um einiges jünger und beherrscht einige Ninja-Künste, die sie clever im Kampf einsetzt.

Der Actiontitel erscheint am 20. November auf der Nintendo Switch. Digitale Vorbesteller erhalten das spezielle Item “Glückskelle”, außerdem gibt es noch das “Übungsschwert”, wenn sich Speicherdaten von Breath of the Wild auf eurer Switch befinden.

Quelle: Nintendo