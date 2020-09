Monster Hunter Rise – Neues Gameplay von der TGS 2020

Im Zuge der Tokio Games Show 2020 wurde neues Gameplay-Material zu Monster Hunter Rise veröffentlicht. Capcom überraschte dabei mit einem umfangreichen Walkthrough eines kompletten Jagdauftrags.

Monster Hunter Rise in Aktion

Die diesjährige Tokio Games Show ist im Gange und läuft wie so viele Ereignisse in 2020 in digitaler Form ab. Nichtsdestotrotz beschert uns die Messe wieder einiges an feinem Gameplay-Material zu kommenden Videospielen. So auch zu dem Nintendo Switch exklusiven Ableger der Monster Hunter Reihe. In einem knapp 45 Minuten langen Walkthrough, führen uns die Entwickler von Capcom durch eine komplette Jagdmission.

Kenner der Reihe sollten sich bei den gezeigten Spielszenen sofort wohlfühlen, da sich Rise als Teil der Hauptreihe exakt an die Grundformel seiner Vorgänger hält. Interessanter sich da eher die neuen Inhalten, die ihr in Aktion betrachten könnt. Allen voran der neueste Begleiter eures Jägers, der Palamute. Auf diesem könnt ihr ziemlich fix durch die offenen Areale reiten und auch im Kampf macht das hundeartige Wesen eine gute Figur. Und apropos gute Figur, euren Palamute könnt ihr natürlich auch in Schale schmeißen, ähnlich wie schon die niedlichen Palicos.

Mit dem Seilkäfer wird auch das zweite große neue Spielelement von Rise ausführlich behandelt. Dank dieses Insekts könnt ihr euch barrierefrei durch die Welt schwingen und Orte erreichen, die in einem anderen Monster Hunter unerreichbar wären. Doch der Käfer ist nicht nur zum Erkunden gut, im Kampf lässt er sich genauso gut einsetzen. Es sieht ganz so aus, als würde er das einst behäbige Kampfsystem der Reihe noch dynamischer machen, als es bereits World getan hatte.

Ach und wie ihr seht, macht Monster Hunter Rise auf der Nintendo Switch eine beachtlich gute optische Figur. Der Titel wird am 26. März 2021 exklusiv für die Switch erscheinen.

Quelle: GamersPrey (via Youtube – Video)