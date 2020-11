Strategisch zum Ziel – Bei Videospielen & Co.

Während die Zahl der Fans von digitalem Gaming stetig weiter wächst, spielt dabei natürlich auch der monetäre Aspekt eine immer zentralere Rolle. Sei es, weil Hobby-Gamer gerne ihre Leidenschaft gewinnbringend einsetzen oder weil begeisterte Automaten-Zocker ihre Chancen auf den Jackpot erhöhen wollen. Längst stehen also nicht mehr der reine Spielspaß und die Interaktion mit anderen Online-Gegnern oder die Verbesserung der eigenen Spielfertigkeiten im Vordergrund. Wer so viel Zeit und Mühe investiert, möchte entsprechend belohnt werden und sucht verstärkt nach den lukrativsten Optionen.

Von Slot-Strategien ist die Rede und davon, Systeme clever zu knacken. Dass das an sich recht unrealistisch ist, es aber dennoch Vorgehensweisen gibt, die den eigenen Erfolg positiv unterstützen, zeigt diese Vergleichsseite. Beleuchten wir hingegen die Sparte des Online-Gamings genauer, kann man hier sehr wohl Strategien entwickeln. Allerdings bedürfen die einiges an Training und Geduld. Man wird schlichtweg besser, indem man die digitale Welt des bevorzugten Spiels detailliert kennenlernt, seine Spielzüge zunehmend durchdachter ausführen kann, die Reaktionsfähigkeit bei Angriffen verbessert und die feinen Tricks anwendet.

Dazu hilft neben dem eigenen Zeiteinsatz ein riesiges Netzwerk an Gleichgesinnten. Anders als beim Zocken an Online-Spielautomaten und dergleichen, wird der Erfolg hier jedoch nicht direkt finanziell belohnt. Es sei denn, man schafft es zum Streamer oder Profi-Gamer und nimmt an internationalen eSports-Wettbewerben teil. Was also ist von Spiel-Strategien zu halten und wie kann man kontinuierlich sein Spielerkonto füllen? Wir gehen der Sache auf den Grund!

Der Markt für Online-Spiele wächst & entwickelt sich

Das uns im Jahr 2020 zur Verfügung stehende Potenzial an Online-Spielen kann nicht mit früher verglichen werden. Und dabei ist die Entwicklung des ganzen Gaming-Segments laut Experten noch lange nicht ausgeschöpft. Zu mannigfach sind die technischen Neuerungen gepaart mit erhöhter Datengeschwindigkeit und verbesserter visueller Darstellung. Entwickler machen sich all dies zunutze und bringen kontinuierlich noch ansprechendere Spiel-Varianten, zusätzliche Gimmicks und grafische Besonderheiten auf den boomenden Markt.

Virtual Reality heißt das Schlagwort und dürfte unsere Optionen im Bereich des Online-Spiels in den nächsten Jahren noch weiter revolutionieren. Nur naheliegend also, dass Viele auf dieser Erfolgswelle mitschwimmen wollen, die jede Menge Einnahmen verspricht. Schließlich müssen sich die ganzen Investments in Forschung und technische Entwicklung auch dauerhaft auszahlen.

Spielautomaten Strategien für mehr Erfolg?

Die Vorstellung, ganz gerissen hinter die Funktionsweise eines Online Slots zu steigen, um diesen anschließend zum eigenen Vorteil zu überlisten ist natürlich zu verlockend. Und einige Seiten machen genau mit solchen Versprechen auf sich aufmerksam, um im nächsten Schritt auf einen Anbieter von Online-Glücksspiel zu verlinken. Doch schon an physischen Spielautomaten sind so manche Spezialisten in der Geschichte gescheitert. Dass die Bank immer gewinnt, ist nun einmal ein Grundsatz, den jedes Casino felsenfest absichern muss, um profitabel zu bleiben.

Wie glaubwürdig sind also diese famosen Strategien? Fakt ist, dass sie oft als Masche eingesetzt werden, um mit ausgeklügelten Marketingstrategien neue Kunden zu werben. Bei einem solchen Geschäft bekommt selbstverständlich niemand etwas geschenkt, auch wenn es oftmals gut verpackt den Anschein erweckt. Es ist darüber hinaus ebenfalls klar, dass es bis dato keine technischen Möglichkeiten gibt, die Zufallsgeneratoren zu überlisten, welche von hochkomplexen Computersystemen gesteuert werden. Und dies umso weniger, je ausgereifter und komplizierter die hinter der Programmierung stehenden Algorithmen werden.

Es ist daher sinnvoller, sich von diesem Traum zu verabschieden und sich stattdessen auf die Punkte zu fokussieren, die Sie bewusst beeinflussen können.

Wie erhöht man seine Gewinnchancen?

Zunächst einmal sollte klar sein, dass Sie sich technisch gut aufstellen müssen, um erfolgreich mitzocken zu können. Das gilt für das Gaming-Equipment gleichermaßen wie fürs Spielen im Online-Casino, und vom heimischen Laptop in selber Form wie vom mobilen Endgerät. Stellen Sie sicher, dass Sie eine sehr schnelle Internetverbindung und starke Grafikkarte nutzen.

Darüber hinaus gilt es, diese Tipps umzusetzen:

Konzentrieren Sie sich auf vertraute Spiele. Je besser Sie diese beherrschen, je genauer Sie über Boni, Extrarunden und Zusatzoptionen informiert sind, desto gezielter können all diese Pluspunkte zum Einsatz gebracht werden.

Spielen Sie mit dem maximalen Einsatz und den kompletten Gewinnreihen.

Wählen Sie die Online-Automaten aus, die an einen progressiven Jackpot gekoppelt sind.

Legen Sie von vornherein ein fixes Ausgabenlimit fest, das Sie in keinem Fall überschreiten. Die Erfahrung zeigt, dass eine große Nutzerzahl zu schnell einer vermeintlichen Glückssträhne zum Opfer fällt. Und es ist leider auch nicht von der Hand zu weisen, dass man eine Spielsucht entwickeln kann, die schneller als gewünscht zu drastische finanziellen Folgen führen mag.

Wenn Sie sich über Ihre Spielausgaben bewusst sind und diese konsequent zu kontrollieren wissen, vermeiden Sie effektiv, in eine Schuldenfalle zu laufen oder das gewonnene Plus zu schnell und risikoreich wieder aufs Spiel zu setzen, was der Anhäufung Ihres Spielvermögens wiederum absolut im Wege stehen würde. Egal wie gut Sie spielen und wie zielsicher Sie Ihre Einsätze managen – Sie sollten immer nur Geld einsetzen, auf das Sie im Falle eines Verlustes auch tatsächlich verzichten können. Gehen Sie sicher, dass die Mittel für alle monatlichen Ausgaben jederzeit gesichert sind und tasten Sie diesen Teil auf Ihrem Konto niemals an. In diesem Zusammenhang ist auch eine Überlegung, die Verknüpfung einer Kreditkarte mit Ihrem Spielerkonto sein zu lassen. So kann keine automatische Aufladung seitens des Online-Casinos erfolgen, sondern Sie müssen jede Aufstockung bewusst veranlassen. Das gibt Ihnen erneut die Möglichkeiten, einen besseren Überblick zu behalten und sich selbst Grenzen zu setzen.

Selbstdisziplin ist auch gefordert, wenn es darum geht, verdiente Spielgewinne regelmäßig ausschütten zu lassen und beiseite zu legen. Denn verbleibt eine gestiegene Summe in Ihrem zur Verfügung stehenden Spielvermögen, wird die Gefahr zu groß, dieses unbedacht zu setzen und in Sekundenschnelle zu verlieren. Um sich eine professionelle Vorgehensweise anzueignen, ist es notwendig, auch bewusst ansparen zu können.

Betreiben Sie den Aufwand, die Auszahlungsraten der einzelnen Spielvarianten gut miteinander zu vergleichen. Denn wenn Sie von Anfang an etwas erhöhte Chancen haben, wird sich das entsprechend auch über einen längeren Zeitpunkt auszahlen.

Es lohnt sich in jedem Fall, hier am Ball zu bleiben und mitzuverfolgen, was uns der Markt in der Zukunft noch alles bieten wird. Nur so können Sie sich auch frühzeitig mit der richtigen Spielweise positionieren und selbst von dem Milliardengeschäft profitieren.