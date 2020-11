Tony Hawks Pro Skater 1 + 2 – Kostenlose Updates u.a. mit Crash Bandicoot-Ausrüstung

Seit September können wir den Skatespaß der ersten Tony Hawk-Spiele mit Tony Hawks Pro Skater 1 + 2 erneut erleben. Nun folgt ein kostenloses Update, welches einige neue Inhalte ins Spiel bringt. Mit dabei sind auch Ausrüstungsgegenstände wie neue Skateboards und Mützen mit Crash Bandicoot-Aufdrücken.

Optische Cosmetics sind nur der Anfang. Im Create-a-Skater-Bereich könnt ihr nun Mützen, Shirts und Skateboards mit Aufdrucken von Crash Bandicoot, Coco und den Quantummasken aus Crash Bandicoot 4. It’s about Time auswählen. Das Crossover macht natürlich insofern Sinn, als dass beide Serien unter Activision stehen.

Abseits von optischen Neuerungen gibt es auch im Bereich Gameplay Updates. So könnt ihr die Pro Skater Touren nun mit jedem Skater durchspielen. Euer bisheriger Fortschritt wird dabei nicht gelöscht, aber für jeden individuellen Skater gibt es separate Medaillen und Ziele.

Zu guter Letzt gibt es noch 100 neue Challenges und 10 neue Sets und somit eine ganze Menge neue Spielinhalte, die ihr ab jetzt kostenlos herunterladen könnt.

Get ready for a massive free update for #THPS 1+2 – All new Challenges, tuning Multiplayer playlists, replay Tours with individual skaters, and @CrashBandicoot themed gear for your Create-a-Skater! 🤘🛹 Available November 6 at 8am PST. pic.twitter.com/pjalXwo0J4

— Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 (@TonyHawkTheGame) November 5, 2020