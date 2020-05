Tony Hawks Pro Skater 1 + 2 – Remaster der Skaterspiele kommen

Seit einigen Tagen wissen wir: Tony Hawks Pro Skater 1 + 2 bekommen ein Remaster. Alle originalen Maps können mit den bekannten Skatern wieder befahren werden. Nun gibt es auch ein Gameplayvideo, in welchem man die Grafik der überarbeiteten Spiele begutachten kann. Zudem wurde der Soundtrack veröffentlicht, in dem viele der originalen Songs vertreten sind.

Tony Hawks Pro Skater 1 + 2 ab September

Die Tony Hawk-Reihe ist bereits seit langer Zeit in der Senke verschwunden, Fans waren mit den letzten Ablegern wirklich nicht zufrieden. Das möchte man nun ändern und kehrt also zu den Wurzeln zurück. Entwickler Vicarious Visions kennt sich mit Remakes bestens aus, verschafften sie doch der Crash Bandicoot-Reihe mit der N’Sane-Trilogy ein Facelift. Das Spiel erscheint am 4. September für PS4, Xbox One und PC, für letzteres kommt es exklusiv in den Epic Games Store.

Quelle: Tonyhawkthegame