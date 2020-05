Nintendo Switch Online – Neue SNES- und NES-Spiele für Mitglieder

In wenigen Tagen gibt es neue SNES- und NES-Spiele für Abonnenten von Nintendo Switch Online. Mit dabei sind drei Spiele für das SNES und eines für das NES. Eines der SNES-Spiele hat es sogar bisher niemals aus Japan herausgeschafft oder eine Übersetzung erhalten.

Diese Spiele gibt es bald für Nintendo Switch Online

Die Rede ist von Panel de Pon. Obwohl es das erste mal für den Westen veröffenticht wird, dürfte es vom Aussehen her bekannt vorkommen. Spiele wie Pokémon Puzzle League z.B. haben den Look dieses Puzzlespiels adaptiert. Mit Wild Guns erscheint ein Klassiker der Shoot’em’Ups und auch in Operation Logic Bomb wird wild rumgeballert. Rygar vertritt die NES-Spiele und kommt als klassischer 2D-Platfformer daher. Diese vier Spiele werden am 20. Mai veröffentlicht.

