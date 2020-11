Take-Two Interactive – Rennspielentwickler Codemasters soll aufgekauft werden

Pünktlich zum Release von Dirt 5 gibt es ein Kaufsangebot für Entwickler Codemasters von Publisher Take-Two Interactive. Satte 973 Mio. $, umgerechnet ca. 820 Mio. € bietet man dem britischen Entwicklerstudio. Take-Two will sein Arsenal wohl um einige Rennspiele erweitern.

Einer der größten Rennspielentwickler bald bei Take-Two Interactive?

Codemasters zählt als einer der erfolgreichsten Rennspiel-Entwickler der Welt. Mit den F1-, Grid- und Dirt-Reihen werden Rennspielfans regelmäßig mit Futter versorgt. US-Publisher Take-Two möchte wohl ein Stück vom Kuchen und machte am Freitag das Kaufangebot.

Die Aktien beider Beteiligten stiegen nach dem Bekanntwerden des Angebots. Codemasters stieg um 8,6%, während die Take-Two-Aktie um 2,9% anstieg. Das Codemasters dem Angebot zustimmen wird, gilt als wahrscheinlich. Take-Two hat mit 2K, Rockstar Games und Private Division bereits drei Sparten, welche sie zu einem der weltweit größten Videospielepublisher machen.

Anders als Codemasters besitzt Take-Two eine deutsche Niederlassung, ihren Hauptsitz haben die Rennspielentwickler in Southhampton in Großbritannien. Andere Sitze haben sie in Cheshire, Birmingham, Kuala Lumpur und Indien. Ihre Nähe zu Großbritannien ist ein möglicher Kaufgrund, denn dort ist unter anderem auch Rockstar North beheimatet, die unter Take-Two stehen und sich hauptsächlich für die GTA-Reihe verantwortlich zeigen. Andere bekannte Take-Two-Marken sind NBA 2K, Red Dead Redemption Civilization und Mafia.

