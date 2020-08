Dirt 5 – So stark muss euer PC sein

Auch wenn viele Spiele bislang ins nächste Jahr verschoben wurden, soll Dirt 5 weiterhin in diesem Jahr erscheinen. Nun gab Entwickler Codemasters die Systemvoraussetzungen bekannt. PC-Spieler wissen also nun, was ihr Rechner drauf haben muss, um das Spiel flüssig darzustellen.

Die Systemanforderungen von Dirt 5 wurden nun via Steam bekannt gegeben

Das Rennspiel hat relativ einsteigerfreundliche Minimalanforderungen. Die empfohlenen Voraussetzungen sind aber erheblich anspruchsvoller. So empfiehlt Codemasters etwa eine Nvidia GTX 1070 TI und einen i5 9600K Prozessor. Um das Spiel zum Laufen zu bekommen, bedarf es dagegen lediglich einer GTX 970. Diese Grafikkarte ist bereits deutlich betagter und PC-Gamer sollten mit dieser Hürde sicherlich zurecht kommen. Nachfolgend haben wir euch die gesamten Systemanforderungen für die PC-Version aufgelistet. Das Spiel erscheint am 16. Oktober außerdem noch für die Playstation 4 und Xbox One, als auch für die Next-Gen-Konsolen.

Minimale Systemanforderungen

64-Bit Windows 10 (18362)

Intel Core i3 2130 / AMD FX 4300

8 GByre RAM

Nvidia GTX 970 / AMD RX 480

DirectX Version 12

60 GByte freier Festplattenplatz

Empfohlene Systemanforderungen

64-Bit Windows 10 (18362)

Intel Core i5 9600K / AMD Ryzen 5 2600X

16 GByte RAM

Nvidia GTX 1070 Ti / AMD Vega 64 (DirectX12 Graphics Card)

DirectX Version 12

60 GByte freier Festplattenplatz

