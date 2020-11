The Medium – Psychologischer Horror auf das nächste Jahr verschoben

Für Horrorfans war es ein heiß erwarteter Titel, nun wird The Medium erst 2021 erscheinen. Dies teilte der polnische Entwickler Bloober Team via Twitter mit. Als Grund für die Verschiebung nennt man nicht nur die Covid-19-Pandemie, sondern auch die Konkurrenz.

Patentiertes Dual-Reality-Gameplay von The Medium erst im nächsten Jahr

Der Psycho-Horrortitel will mit einem außergewöhnlichen Kniff überzeugen. Dem Term “Dual-Reality-Gameplay” ließ sich Bloober Team, Entwickler von Layers of Fear und Blair Witch, patentieren und soll das Spielerlebnis einzigartig machen. Im Spiel wird man in zwei Parallelwelten gleichzeitig spielen, die dank der stärkeren Konsolengeneration auch gleichzeitig gerendert werden können. So öffnen sich ganz neue Möglichkeiten für Rätsel.

Dass das Ganze erst im nächsten Jahr möglich ist, liegt natürlich an Corona. Allerdings wird ebenfalls als Grund der Verschiebung angegeben, dass der derzeit geplante Releasezeitraum anderer Titel auf dem Spielemarkt nicht optimal sei. Natürlich darf man davon ausgehen, dass hiermit Cyberpunk 2077 gemeint ist. Das ebenfalls von einem polnischen Studio entwickelte Spiel erscheint Stand jetzt am 10. Dezember, das gleiche Datum, welches Bloober Team für ihren Titel vorgesehen hatte.

Um also noch ein wenig Zeit zu haben, dem Spiel den letzten Schliff zu verpassen und nicht bei dem Release eines der am heißest erwarteten Spiele des Jahres unterzugehen, hat man sich nun also für ein neues Datum erschienen. Das Horrorerlebnis erscheint also am 28. Januar 2021 für den PC und die Xbox Series X.

Quelle: Twitter