Marvel’s Avengers – Die Verkaufserwartungen wurden nicht erfüllt

Allem Anschein nach hat Marvel’s Avengers die Verkaufserwartungen von Square Enix nicht erfüllt. Die Verluste in der HD Games Geschäftssparte sollen sich auf ca. 53 Millionen Euro belaufen und zwar hauptsächlich aufgrund des Superhelden-Games.

Aus dem jüngsten Geschäftsbericht von Square Enix geht hervor, dass das Superhelden-Spiel im ersten Monat gerade mal 60 Prozent der erwarteten Verkäufe erreicht hat. Die Geschäftssparte HD Games soll somit einen Verlust in Höhe von 6,5 Milliarden Yen, also etwa 53 Millionen Euro, verzeichnet haben. Laut dem Mitbegründer von Astris Advisory Japan, David Gibson, soll das Game etwa 170 bis 190 Millionen Dollar gekostet haben und wurde dabei nur drei Millionen mal verkauft.

Die Produktion von Game as a Service Titeln ist sehr kostspielig und risikoreich. Erfolgsbeispiele wie Destiny 2 sind eher selten. Marvel’s Avengers scheint in dieselbe Kerbe wie Anthem zu schlagen. Die Anzahl der PC-Spieler sind bereits schwindend gering. Die Entwickler haben zwar Verbesserungen und Erweiterungen angekündigt, doch ob diese das Spiel retten können, bleibt abzuwarten.

Analyst Benji-Sales äußerte sich ebenfalls zu der Negativ-Bilanz des Superhelden-Games. Er ist der Meinung, dass das Spiel als klassisches Superhelden Single Player Game besser funktioniert hätte. Als Beispiel führt er hier Insomniacs Spider-Man an, das ein voller Erfolg war. Die Story-Kampagne von Marvel’s Avengers war auch unserer Meinung nach mit das Stärkste am Game.

Marvel’s Avengers erschien am 14. August 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC

Square Enix – reported Yen6.5bn loss for HD Games driven by Marvel Avengers, would not say how many sold but that volumes were 60% of plan. Implies game cost over $100m to make but only sold 3m or so. Ouch

— David Gibson (@gibbogame) November 6, 2020