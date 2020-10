Assassin’s Creed – Netflix produziert Live-Action-Serie

Gemeinsam mit Ubisoft arbeitet Netflix derzeit an einer Live-Action-Serie zu Assassin’s Creed. Allzu viele Details verriet man im Rahmen der Ankündigung allerdings noch nicht.

Via Twitter hat Streaming-Riese Netflix heute einen ominösen Teaser veröffentlicht, der eine brandneue Serie rund um das Franchise Assassin’s Creed ankündigt. Als ausführende Produzenten sollen unter anderem Ubisofts Jason Altman und Danielle Kreinik beteiligt sein. Wie der Hollywood Reporter in diesem Zuge berichtet, habe man sich bisher alleridngs noch nicht auf einen Showrunner festlegen können.

“Wir freuen uns, mit Ubisoft zusammenzuarbeiten und die reiche, vielschichtige Erzählweise, für die Assassin’s Creed so beliebt ist, zum Leben zu erwecken. Ausgehend von seinen atemberaubenden historischen Welten und seiner massiven globalen Anziehungskraft als eine der meistverkauften Videospiel-Franchises aller Zeiten haben wir uns verpflichtet, auf der Grundlage dieser einzigartigen IP sorgfältig epische und aufregende Unterhaltung zu schaffen und den Fans und unseren Mitgliedern auf der ganzen Welt ein tieferes Eintauchen in diese Welt zu ermöglichen.”

Aufbauend auf dieser Serie könnten zudem weitere Projekte vom Streaming-Dienst umgesetzt werden. Dies lässt Netflix zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig offen. Je nach dem wie erfolgreich die Show letztlich bei der Zuschauerschaft ausfällt, wäre sicherlich auch eine Animationsserie denkbar.

Netflix hat bereits in der Vergangenheit immer wieder Videospiel bezogene Serien ins Programm aufgenommen. Das wohl populärste Beispiel ist die Serie zu The Witcher, die im Dezember 2019 debütierte und beachtliche Rekorde einfahren konnte. Zuletzt hatte man zudem eine neue Serie zum Horror-Franchise Resident Evil bestätigt.

Netflix will be developing an Assassin's Creed live-action series. @Ubisofts's Jason Altman and Danielle Kreinik will serve as Executive Producers

