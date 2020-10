Trails of Cold Steel IV – Die Saga findet ein Ende

Die Trails-Saga findet nun mit The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV ihr Ende. Der Titel ist ab sofort für PlayStation 4 erhältlich, andere Plattformen sollen später folgen.

Trails of Cold Steel IV knüpft nahtlos am Vorgänger an!

Der vierte und damit letzte Teil der Trails of Cold Steel-Reihe, knüpft an die Ereignisse des dritten Teiles an. Das Erebonian Empire steht am Rande des Krieges und die Helden der Class VII stellen sich mit ihren Streitkräften dagegen. Dabei schließen sich neue als auch alte Schüler der Class VII zusammen, um eine Chance auf den Sieg zu bekommen.

Der neuste Teil der Serie soll mit Abstand das größte Aufgebot an Helden bieten, da sich die Class VII mit der Crossbell Special Support Section und den Helden von Liberl zusammenschließen. Das Kampfsystem bleibt bis auf ein paar Änderungen unverändert, so könnt ihr zum Beispiel nun riesige Mechs beschwören. Außerdem gibt es eine Auto-Battle-Funktion und “Lost Arts”, die mächtigste Orbal-Magie. Aber auch neben den Hauptkämpfen könnt ihr euch mit einigen Minispielen beschäftigen. Neu zu den Minispielen hinzugekommen sind Poker, Blackjack und der Horror Coaster, aber auch Features wie etwa Vantage Master und Fischen, kehren in das Spiel zurück. Der Titel ist ab sofort für PlayStation 4 erhältlich und eine Version für PC und Nintendo Switch wird 2021 folgen.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV Frontline Edition (Nintendo Switch) Die größte Heldenvereinigung: Class VII verbündet sich mit der Crossbell Special Support Section und den Helden von Liberl.

Das perfekte Kampferlebnis: Das altbekannte und beliebte Kampfsystem wurde noch weiter verbessert

Gönne Dir eine Atempause: Zwischen den Kämpfen sorgen eine Reihe von Minispielen für Abwechslung

Frontline Edition: Das Spiel, The Black Records Mini-Artbook, Echeos of Erebonia und Wendecover mit alternativem Artwork

Quelle: NIS America via Pressemeldung