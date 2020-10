Bloodstained: Ritual of the Night – Actionspiel erscheint auch für Smartphones

Das beliebte Action-Rollenspiel Bloodstained: Ritual of the Night wird seinen Weg auch auf Smartphones und anderweitige mobile Devices finden. Geplant ist der Release als Premium Titel.

Mitsamt aller DLCs

Wie NetEase Games und ArtPlay unlängst verkündeten, wird man Bloodstained: Ritual of the Night sowohl für Android als auch für iOS veröffentlichen. Das Spiel wird demzufolge als Premium-Titel in beiden Stores erscheinen und einige spezielle Optimierungen für mobile Devices spendiert bekommen. Neben dem Hauptspiels soll die Mobilversion zudem mit sämtlichen DLC-Inhalten ausgestattet werden, die auch schon für die Konsolenfassungen verfügbar sind.

“Das UI und die 108 verschiedenen Splitter-Symbole wurden komplett neu designt, um Spielern das bestmögliche Erlebnis zu bieten”, heißt es. “Waffen und Kombos wurden ebenso angepasst, um Spielern zu ermöglichen ihren Kampfstil zu individualisieren, ganz ohne Controller.”

Einen finalen Releasetermin für die Mobilversion gibt es bis dato noch nicht. Bloodstained: Ritual of the Night ist bereits für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich. Mit Bloodstained: Curse of the Moon gibt es sogar einen Nachfolger, der unter anderem mit einem Zwei-Spieler-Modus aufwartet.

Quelle: Eurogamer