Resident Evil – Netflix-Serie angekündigt

Für Fans der populären Horror-Reihe Resident Evil dürfte 2020 ein bislang recht turbulentes Jahr gewesen sein. So veröffentlichte Capcom zuletzt nicht nur mit dem Remake zu Resident Evil 3 eine sehr gelungene Neuauflage, auch erste Bilder zum Next-Gen-Ableger Resident Evil 8 flimmerten über die Bildschirme der Fangemeinde. Zudem wurde nun bekannt gegen, dass sich eine weitere Umsetzung des populären Franchise in Arbeit befindet.

CGI-Serie von Resident Evil für Netflix in Arbeit

So wurde anlässlich der Tokyo Game Show seitens Capcom bekannt gegeben, dass man an einer vollständigen Serie zum Horror-Franchise arbeitet. Diese filmische Umsetzung soll den Titel Resident Evil: Infinite Darkness tragen und 2021 veröffentlicht werden. Die Serie selbst wird dabei unter anderem auf Netflix ausgestrahlt. Auf inhaltliche Details ging man vorerst nur sporadisch ein. Als Protagonisten sollen dabei Leon S. Kennedy und Claire Redfield fungieren, also niemand geringeres als die Hauptcharaktere aus Resident Evil 2. Zudem soll eine Villa eine wichtige Rolle innerhalb der Handlung spielen. Hiroyuki Kobayashi wird als Executive Producer an der Serie beteiligt sein. Insgesamt ist derzeit geplant 8 Episoden zu veröffentlichen, die rund eine Stunde andauern.

Für einen ersten Einblick veröffentlichte Capcom in diesem Zusammenhang bereits einen ersten Trailer. Diesen könnt ich euch im Folgenden zu Gemüte führen:

Quelle: Capcom USA via YouTube