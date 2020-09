PlayStation 5 – Keine Konsolen zum Release?!

Schon die zweite Welle der PlayStation 5 Vorbestellungen ist durch, doch nicht jeder konnte sich zu den glücklichen Auserwählten schätzen. Wahrscheinlich gibt es sogar keine Konsole zum Erscheinungsdatum.

Leere Regale ohne PlayStation 5?

Wer bis jetzt nicht die Möglichkeit gehabt hatte, sich die PS5 zu sichern, der wird auch wohl noch länger warten müssen. In einem Beitrag der Gameswirtschaft wurde berichtet, dass Filialen dazu angehalten wurden, keine Vorbestellungen vor Ort mehr anzunehmen und auch keine Wartelisten zu erstellen. So ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass zu Release keine Konsolen in den Regalen stehen werden. Da wird wohl das ein oder andere Kind keine neue Konsole unter dem Weihnachtsbaum liegen haben.

Aber auch wenn ihr in den Genuss einer vorbestellten Konsole gekommen seid, heißt das nicht, dass ihr auch eine bekommt. Nach der ersten Welle gab es etliche Stornierungen von Bestellungen, da es offensichtlich Probleme mit der Bestellsoftware gab. Auch nach der zweiten Welle, die diesen Donnerstag stattgefunden hatte, mussten viele Einzelhändler Bestellungen zurückziehen. Die Fans sind verärgert und den Einzelhändlern geht es nur um die Kohle, kann 2020 noch schlimmer werden? Ob es vielleicht nochmal zu einer Vorbestellmöglichkeit kommt oder ob es doch noch Konsolen in den Regalen geben wird bleibt abzuwarten. Konntet ihr euch einer der begehrten Konsolen sichern?

Quelle: Gameswirtschaft