Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 40.2020

In dieser Woche beginnt der Gruselmonat Oktober, also dürfen wir in unserer Releasevorschau voraussichtlich mit einer Menge Horrorspielen rechnen. Amnesia Rebirth lässt zum Beispiel gegen Ende des Monats grüßen. Diese Woche bleibt es jedoch eher Gruselfrei. Dafür gibt es ein neues Battle Royale, die Rückkehr eines alten Jump’n’Run-Veteranen und ein weiteres neues Star Wars-Spiel.

Die Releasevorschau mit Mario, Crash und Raumpiloten

Genshin Impact (Playstation 4, PC, Mobile) – 28. September

Böse Zungen schimpfen es als einen Breath of the Wild-Klon, andere bezeichnen es lieber als ein Open World-Japano-RPG, welches offensichtlich stark von ebenjenem Zelda inspiriert wurde, aber auch seinen eigenen Charme bietet. Wie man es auch betrachten will, Rollenspielfans haben eine neue offene Welt zum Erkunden und das im Anime-Look.

Bartlow’s Dread Machine (Xbox One, PC) – 29. September

Hier erwartet uns ein extrem stilistischer 2D-Shooter, denn wir steuern eine Spielzeugfigur in einem Mechanismus an Schienen entlang und schießen Robotergegner über den Haufen. Angelehnt ist der Stil an das späte 19. Jahrhundert, dem sogenannten “Gilded Age”, wo viele technologische Fortschritte gewagt wurden.

The Walking Dead Onslaught (Steam VR, Oculus, Playstation VR) – 29. September

Ein klein wenig Horror gibt es diese Woche schon und das noch im September. Immerhin kommen hier Zombies vor, das muss erstmal reichen. Ihr begleitet die aus der TV-Serie bekannten Charaktere Rick und Daryl auf ihren Reisen, während ihr in First Person Zombies zerschnetzelt und zerballert. Das Ganze findet natürlich komplett in VR statt.

Stronghold: Warlords (PC) – 29. September

Das strategische Burgen errichten geht wieder los. Diesmal geht es in den fernen Osten, wo Khans und Shoguns um die Vorherrschaft Asiens kämpfen. Neu ist das Warlord-Feature, mit dem ihr mächtige Figuren der asiatischen Historie für euch rekrutieren könnt.

Super Mario Bros. 35 (Switch) – 1. Oktober

Mario bekommt sein eigenes Battle Royale. Passend zum 35. Geburtstag des Klempners spielen 35 Spieler gleichzeitig das allererste Super Mario Bros., schicken besiegte Gegner in die Lever anderer Spieler und liefern sich ein Wettrennen zur Ziellinie.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time (Playstation 4, Xbox One) – 2. Oktober

Der Beuteldachs ist zurück. Nachdem die originale Trilogie erfolgreich als N’Sane Trilogy geremaked wurde, kommt mit Teil vier nun ein gänzlich neues Abenteuer der wilden Hüpferei auf den Markt. Diesmal reist Crash durch unterschiedliche Dimensionen und natürlich, der Titel des Spiels verrät es bereits, auch durch die Zeit.

UnMetal (PC) – 2. Oktober

UnMetal ist ein 2D-Stealthspiel im Retro-Look und wie man es aus dem Namen vielleicht herauslesen kann sehr stark von alten Metal Gear-Spielen inspiriert. Das Spiel nimmt sich nicht allzu ernst und kann beizeiten trotz seines Fokus auf dem Schleichen auch mal ab und zu in einem Geballer ausarten.

Star Wars: Squadrons (PC, Playstation 4, Xbox One) – 3. Oktober

Ihr wolltet schon immer mal im Cockpit eines X-Wing sitzen und das Imperium bekämpfen? Squadrons gibt euch diese Möglichkeit und das sogar in VR. Ihr seid ein Kampfpilot der Rebellen und führt diverse Missionen in euren Raumfliegern aus. Dabei bleiben epische Weltraumschlachten natürlich nicht aus.

Und, sind ein paar Titel für euch dabei gewesen? Schaut auch gerne in unser Archiv der Releasevorschau, wenn ihr die Übersicht verliert.