Gears Tactics – Performance-Details auf den Konsolen bekannt

Mit Gears Tactics wagte die Cover-based Shooter-Reihe Gears (of War) in Frühjahr 2020 erstmals den Sprung in das Strategie-Genre. Der Taktik-basierte Titel erschien damals allerdings ausschließlich für den PC. Dies soll sich allerdings zum Launch der nächsten Konsolengeneration ändern. Nun gab der Redmonder Konzern erste Details zur Performance auf der unterschiedlichen Hardware bekannt.

Gears Tactics mit 4K und 60fps

So äußerte sich der britische Entwickler gegenüber der Verge unlängst zu Performance-Details. Demnach dürfen sich Besitzer der Xbox Series X, also der leistungsstärkeren Next-Gen-Konsole, über 4K mit 60 Bildern pro Sekunde freuen. Die leistungsschwächere Konsole der nächsten Generation, die Xbox Series S, wird hingegen 1440p mit 60 fps unterstützen. Hier zieht die Xbox One X aus der aktuellen Generation ebenfalls mit und so hab ihr hier die freie Wahl zwischen 4K-Auflösung mit 30 fps oder 1440p mit 60 fps. Zu Guter Letzt sprach man ebenfalls noch die Xbox One S an. Diese wird eine Performance von 1080p samt 30 fps zu Stande bringen können.

Der Technical Director von Splash Damage, Cam McRae, wurde zudem dazu befragt, auf welcher Konsole er den Strategie-Titel präferieren würde – die Xbox One X oder die Xbox Series S, da beide eine ähnliche Performance an den Tag legen. Dabei erklärte McRae, dass er die Series S bevorzugen würde. Diese habe schlichtweg eine bessere CPU und kann dadurch visuell mehr Qualität gewährleisten.

Gears Tactics erscheint passend zum Start der nächsten Konsolengeneration am 10. November.

Quelle: The Verge