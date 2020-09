Gears Tactics – Strategie-Ableger kommt für Konsolen

Mit Gears Tactics veröffentlichte Entwickler Splash Damage und Publisher Microsoft im April diesen Jahres den ersten Strategie-Ableger der populären Shooter-Riehe Gears of War. Bislang war das Spin-off allerdings nur für PC-Spieler zugänglich. Dies soll sich im kommenden November nun ändern.

Gears Tactics kommt zum Launch der Xbox Series S und Xbox Series X

So kündigte man unlängst über den offiziellen Gears of War Twitter-Account an, dass der rundenbasierte Strategie-Titel ab November ebenfalls für die aktuellen Heimkonsolen sowie die nächste Konsolengeneration zur Verfügung steht. Erst gestern wurde seitens Microsoft offiziell der Releasetermin der Xbox Series S und Xbox Series X bekannt gegeben. Somit soll die nächste Konsolengeneration des Redmonder Konzerns ab dem 10. November eingeläutet werden. Mit diesem Tag dürfen sich Taktik-Liebhaber ebenfalls auf den Release des Gears-Ablegers für Xbox One sowie Xbox Series S und Xbox Series X freuen. Wie gewohnt ist dieser natürlich ebenfalls wieder im Game Pass enthalten und kann von Abonnenten ohne zusätzliche Kosten zum Release konsumiert werden.

And in even bigger news…#GearsTactics comes to console on November 10. https://t.co/wRcrGWoFAK — Gears of War (@GearsofWar) September 9, 2020

Gears Tactics ist seit dem 28. April 2020 auf dem PC verfügbar und setzt vollständig auf rundenbasierte Kämpfe. Ähnlich wie der populäre Genre-Konkurrent XCOM nutzt Entwickler Splash Damage zudem ein Permadeath-Element, dass euch Rekruten bei Versagen dauerhaft aus dem Spiel entfernt. Unsere Meinung zum taktischen Spin-off könnt ihr in unserer Review nachlesen.

Quelle: Gears of War via Twitter