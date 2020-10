PlayStation 5 – Partnerschaft mit Travis Scott angekündigt

Nachdem Travis Scott bereits einen Auftritt in Fortnite hatte, sicher er sich nun eine Partnerschaft mit PlayStation 5. Ein Ankündigungsvideo dazu wurde bereits am Freitag enthüllt.

Eric Lempel, der Senior Vize Präsident von PlayStation Worldwide Marketing, schrieb im PlayStation Blog darüber, wie es zu der Kooperation mit Travis Scott kam. Laut seinen Angaben sei Travis ein großer PlayStation Fan und kennt sich gut mit der Marke, den Produkten und den Spielen aus. Zusammen mit Travis und seiner Cactus Jack Marke, sollen Produkte für euch Sammler da draußen entstehen. Möglicherweise wird bald eine Mode-Kollektion mit Schuhen präsentiert, genaueres wurde in dem Beitrag nicht erwähnt. Schon seit 2017 entwirft der Rapper gemeinsam mit Nike Sneaker, da wäre eine PlayStation-Kollektion nicht abwegig.

Travis Scott ist ein US-amerikanischer Rapper, Sänger und Musikproduzent, der bereits Kollaborationen mit Justin Bieber, Kanye West und Wiz Khalifa hatte. Was sich Sony von dieser Partnerschaft verspricht, können wir nur erahnen. Besonders bei den jüngeren Gamern unter euch scheint der Rapper sehr beliebt zu sein, die älteren unter euch, mussten wahrscheinlich seinen Namen googeln. Wer noch mehr zur PS5 erfahren will, der sollte mal hier vorbeischauen. Den Blog-Betrag zur Partnerschaft findet ihr hier.

I’m really looking forward to being able to showcase everything that Cactus Jack has worked on with Sony and the PlayStation team. Most importantly I’m excited to see how the PlayStation fans and family respond, and I look forward to running some games with everybody very soon! ~Travis Scott