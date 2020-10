Uncharted – Tom Holland posiert auf Twitter als Nathan Drake

Der Film zu Naughty Dogs Spielereihe Uncharted ist bereits seit 2008 in Arbeit und wird von Regisseur Ruben Fleischer geleitet, der wohl am besten für die Zombieland-Filme verantwortlich ist. Die Rolle des Nathan Drake soll dabei Tom Holland übernehmen, den die meisten wohl bisher nur als Spiderman aus dem MCU kennen. Nun postete dieser ein erstes Foto.

Welche Geschichte wird im Uncharted-Film erzählt?

Als bekannt wurde, dass Uncharted verfilmt wird und Tom Holland die Rolle des Nathan Drake spielen wird, waren die meisten Fans verwirrt. Angenommen wurde, dass Holland einen jungen Nate in Flashbacks darstellen wird, denn zum erwachsenen Pendant passte sein Aussehen nicht wirklich.

Nun postete Holland einen Tweet samt Foto, in dem er schreibt: “Freut mich, euch kennenzulernen, ich bin Nate.” Auf dem Foto sehen wir ihn in einem Outfit, das wir so auch aus den Spielen erkennen. Stellt sich also nun die Frage: Spielt Holland tatsächlich den erwachsenen Drake?

Für diese Rolle haben Fans schon länger einen anderen Wunschkandidaten. So steht Nathan Fillion ganz oben auf der Liste, da er Drake bereits in einem Fanprojekt recht charaktergetreu verkörpert hat. Nun scheint es also jedoch tatsächlich so zu sein, dass die Rolle voll und ganz Tom Holland gehört.

Ist also die Frage, welche Geschichte erzählt wird. Den bisher veröffentlichten Beschreibungen zufolge werden die Anfänge von Drake als Archäologe und Schatzjäger thematisiert. Im ersten Spiel war er bereits voll in seinem Element, als man ihn kennenlernt. In Teil 3, Drake’s Deception, bekommt man Einblicke in seine Kindheit. Hier wurde Hollands Rolle zunächst vermutet.

Ob der Film sich überhaupt an die Spiele hält, ist nicht bekannt. Er soll am 16. Juli 2021 in die Kinos kommen.

Quelle: Twitter