Uncharted: Der Film – Weiterer Schauspieler bestätigt

Zuletzt machte Der Film zum populären Kult-Franchise auf der PlayStation 4 vor allem durch die Absagen zahlreicher Regisseure auf sich Aufmerksam. Für den Film scheint man mit Ruben Fleischer nun einen adäquaten Ersatz gefunden zu haben. Passend zum baldigen Start der Drehbahnen wurde nun ein weiterer, prominenter Schauspieler, der am Film beteiligt sein wird, bekannt gegeben.

Dieser Schauspieler ist auch im Uncharted-Film dabei

So bestätigte man unlängst, dass niemand geringeres als Antonio Banderas ebenfalls an der Verfilmung beteiligt sein wird. Welche Rolle dieser schlussendlich einmint, ist derzeit nicht bekannt. Außer ihm schlüpft Hollywood-Star Tom Holland in die Haut von Nathan Drake, während Sully von Mark Wahlberg verkörpert wird. Der Film zum PS4-Spiel soll am 5. März 2021 in den Kinos starten.

Quelle: Variety