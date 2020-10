Stardew Valley – Update 1.5 führt einen Splitscreen-Koop ein

Eric Barone, der Erfinder von Stardew Valley, hat auf Twitter unter seinem Alias ConcernedApe einen Splitscreen-Modus bestätigt, der mit dem Update 1.5 in das Spiel implementiert wird. Scharfäugige Fans nehmen den gezeigten Screenshot zudem detailliert auseinander und finden neue Objekte, die ins Spiel eingebaut werden.

Mit wie vielen ihr gleichzeitig spielen könnt, soll sich von System zu System unterscheiden. Am PC können bis zu vier Spieler an einem Bildschirm zocken, andere Plattformen könnten nur bis zu zwei Spieler unterstützen.

Zudem hatte Barone bereits im Juli in einem Tweet angekündigt, dass mit dem Update 1.5 ein sehr signifikanter Endgame-Content hinzugefügt werden soll. Ob der Koop-Modus dabei eine Rolle spielt, ist noch fraglich. Wer den Screenshot begutachtet, wird noch weitere Neuerungen entdecken, wie zum Beispiel eine neue Bodentextur für Höhlen, neue Monster, neue Gewächse und neue Objekte. Dank einer Umfrage unter Fans, bei denen 37.000 Leute abgestimmt haben, schaffen es nun auch Bananenbäume ins Spiel Titter-User Bailey hat unter Barones Tweet eine Liste erstellt.

Auf ein Releasedatum für Update 1.5 hat sich Barone bisher noch nicht festgelegt. Auch, ob er nach diesem Update an einem vollwertigen Nachfolger oder doch an einem weiteren Update für diesen Teil arbeiten wird, hat er noch nicht entschieden.

In Stardew Valley 1.5, there will be splitscreen co-op! pic.twitter.com/n7XhPWSuSi

