My Hero One’s Justice 2 – Itsuka Kendo ist der dritte DLC

In My Hero One’s Justice 2 kämpft ihr mit den Charakteren aus My Hero Academia und erlebt die Geschehnisse aus der Anime- und Manga-Serie. Nun wurde der dritte DLC-Kämpfer enthüllt. Nach dem Helden Hawks und der Support-Schülerin Hatsume Mei kommt nun eine Schülerin aus Klasse 1-B an die Reihe.

Kämpft mit gigantischen Händen in My Hero One’s Justice 2

Klasse 1-B spielt eher eine Nebenrolle in der Geschichte von My Hero Academia, aber einige Schüler*innen aus dieser Klasse sind dennoch recht beliebte Nebencharaktere. Eine von ihnen ist Itsuka Kendo, die den Heldennamen Big Fist trägt.

Der Name ist Programm, denn ihre Macke erlaubt es ihr, ihre Hände zu übernatürlicher Größe heranwachsen lassen zu können. So kann sie natürlich mit ihren Schlägen großen Schaden austeilen.

Mehr Details sind bisher noch nicht bekannt. Die einzigen Informationen sind ein paar Screenshots im japanischen V-Jump Magazin, in dem sie kurz vorgestellt wird. In Kürze soll sie als drittes DLC-Paket veröffentlicht werden. Ganz überraschend kommt diese Ankündigung allerdings nicht, da es bereits Leaks gab. Hier wurden einige Kämpfer bestätigt, die noch ins Spiel implementiert werden sollen und Kendo war einer von ihnen. Andere Kämpfer sind noch Tetsutetsu Tetsutetsu (Ja, das ist sein richtiger Name) und der Bösewicht Gentle.

Das Spiel ist seit März diesen Jahres für Playstation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch verfügbar.

Quelle: gematsu