PlayStation – Sony stellt einige Features ein

In den kommenden Tagen werden einige Features, die den PlayStation App Store betreffen, nicht mehr zur Verfügung stehen. Einiges könnte euch schon aufgefallen sein.

PlayStation Online Store streicht Inhalte!

Ab dem 19.10.2020 werden im Online- und Mobile-Store einige Inhalte verschwinden. Darunter zählen Inhalte wie Designs und Avatare, jedoch nur für die PS 3, PSP und die PS Vita. Auch die Wunschliste wird eingestellt und die enthaltenen Artikel werden gelöscht. Wenn ihr noch im Besitz eines der Geräte seid, könnt ihr immer noch auf die bereits erworbenen Geräte zugreifen. Auch der Zugriff auf die monatlichen PS Plus-Spiele, ist weiterhin gewährleistet, wenn ihr eine PS Plus-Mitgliedschaft besitzt.

Und seit dem 14.10.2020 dürften einigen schon aufgefallen sein, dass Message-App nicht mehr separat erhältlich ist, sondern nun in der PS App integriert wurde. Erstellen von Events und erhalten der Benachrichtigungen, fallen nun auch weg. Communities sind nun für alle Benutzer zugänglich und benötigen keine Anfragen mehr. Wer Unterkonten auf seiner PS 3, PS oder PS Vita erstellen möchte, den muss ich leider auch enttäuschen, denn auch dieses Feature wird entfernt. So langsam aber sicher werden nun Stück für Stück mehr Features der älteren Geräte und insbesondere der PS 3 abgekündigt. Wer also noch nicht auf eine neuere Version gewechselt ist, der sollte sich schleunigst nach einer Alternative umsehen. Mehr News könnt ihr hier nachlesen.

Quelle: PlayStation