Control Ultimate Edition – Möglicher Onlinezwang entdeckt

Die Control Ultimate Edition ist seit ihrer Ankündigung ein heißes Eisen, nicht zuletzt weil die Next Gen Upgrades nur mit dieser Version kommen. Nach einem weiteren enthüllenden Ereignis im Playstation Store, gibt es jetzt eine neue unschöne Entdeckung.

Mitte August enthüllte Publisher 505 Games die Komplettversion von Remedys gelobtem Action Titel, doch die Ankündigung kam mit schlechten Nachrichten für Day One Käufer. Denn Next Gen Upgrades wurden zwar bestätigt, jedoch nur für Besitzer der neuen Edition. Grund hierfür war laut 505, dass es sich um eine andere Version handle und nur diese künftig Updates erhalten werden.

Kaum einen Monat später enthüllt ein Versehen im Playstation Store, die Lüge des Publishers als mehrere Besitzer der Collectors Edition ein kostenfreies Upgrade zur neuen Version erhielten. Natürlich war dies nicht beabsichtigt und auch schnell durch 505 rückgängig gemacht. Seitdem hat sich der Publisher nicht mehr zu dem Thema geäußert.

Jetzt gibt es aber scheinbar erneut ein Problem mit der Edition, wie @DoesItPlay1 via Twitter berichtet. Dabei scheint es so als würde die physische Version der Collection eine dauerhafte Internetverbindung erfordern um gespielt werden zu können. Die Playstation 5 Version soll diese Angabe offenbar nicht enthalten und so wurde 505 um Stellungnahme gebeten.

Bisher jedoch gibt es noch keine Antwort oder Stellungnahme durch den Publisher.

Control: ultimate edition on Xbox physical version states the game requires the internet to play the campaign. We’ve now seen unverified reports you cannot get past the opening maintenance elevator without the internet and are instructed to download a update. pic.twitter.com/uBC2zgXy7F

— DoesItPlay (@DoesItPlay1) October 18, 2020