Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung – Neuer Teaser mit dem Yiga-Clan

Kleinere Trailer zu Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung scheinen zur Gewohnheit zu werden. Anscheinend werden sie in einer Reihe namens “Längst vergessene Erinnerungen” hochgeladen, denn nun ist Teil 2 erschienen. Dieser fokussiert sich auf eine der gegnerischen Fraktionen, die man im Spiel antreffen wird.

Koga kehrt in Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung zurück

Wie in Breath of the Wild spielt auch hier der Yiga-Clan eine große Rolle. Im Trailer sehen wir deren Anführer Koga, der auch in Breath of the Wild auftaucht. Da dieses aber 10 Jahre später spielt, ist fraglich, ob es sich um dieselbe Person handelt. Vielleicht ist der Name “Koga” auch nur ein Titel. In Breath of the Wild ist Koga nämlich mindestens genauso fit und munter wie 10 Jahre vorher. Besonders stark war er in Breath of the Wild jedoch nicht, vielleicht ist er ja nun eine etwas größere Herausforderung.

Der Yiga-Clan scheint jedoch noch einer weiteren Person zu gehorchen, die eventuell sogar höher in der Hierarchie steht. Im Trailer wird sie nur am Ende kurz angeteased, Zwei Mitglieder des Yiga-Clans verneigen sich vor ihr. Ganz kann man ihr Gesicht nicht sehen, sie sieht jedoch nicht wie eine Person aus, die man aus Breath of the Wild kennen könnte. Zu erkennen ist zumindest eine Kopfbedeckung, die ein wenig wie ein Auge aussieht.

Wie groß die Rolle des Yiga-Clans ausfallen wird, bleibt abzuwarten. Am 20. November erscheint das Hack’n’Slash-Abenteuer auf der Switch.

Quelle: Nintendo