League of Legends: Wild Rift – Beta startet bald in Europa

Riot Games gab nun bekannt, dass League of Legends: Wild Rift bald in die Betaphase eintreten wird. Im Oktober startet die offene Beta schon in einigen Regionen.

League of Legends: Wild Rift ab Dezember in Europa!

Die offene Beta wirst vorerst am 27. Oktober starten und betrifft die Gebiete Indonesien, Japan, Malaysia, Singapur, Südkorea, Thailand und di Philippinen. Der Start für Europa und andere Regionen wird im Dezember und im Frühjahr 2021 folgen. Einen kleinen Überblick, zu den Beta-Inhalten, können wir euch jetzt schon geben.

In einem kommenden Patch wird Lee Sin als neuer Jungler ergänzt und wurde komplett für die Mobilgeräte optimiert. Alle Fähigkeiten der PC-Version, werden auch auf dem Smartphone einsetzbar sein. Zudem werden weitere Champions in dem Patch getestet, darunter Kai’sa, Evelynn, Akali, Darius, Draven und den neuesten Champion Seraphine. Diese sechs Charaktere werden nur für einige Tage zum Testen bereit stehen. Spieler aus Südkorea oder Japan können sich mit ihrem bestehenden Riot Konto anmelden und darüber Einkäufe tätigen und Belohnungen verdienen. Die Regionen Südostasiens müssen sich ein neues Riot-Konto anlegen und können erst später im Jahr, von den Belohnungen profitieren. Während der Betaphase wird Riot euch mit Infos und Guides versorgen, um euch näher an das Spiel heranzubringen. Hier geht’s zu mehr Gaming-News!

Quelle: Riot Games via Pressemeldung