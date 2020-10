PlayStation 5 – Keine Stornierungen von Händlern mehr geplant

Nachdem Sony ursprünglich angekündigte hat den Pre-Order-Start der PlayStation 5 großzügig im Vorhinein bekannt zu geben, starteten die Vorbestellungen dann überraschend doch ohne große Ankündigung des japanischen Konzerns. Das hatte zur Folge, dass die begehrte Konsole zügig vergriffen war und zahlreiche Fans leer ausgingen. Im Nachgang stellte sich nicht nur heraus, dass zahlreiche Händler zu viele Bestellungen verzeichnet hatten, einige Käufer hatten sich entgegen Sonys Richtlinien auch mehrere Konsolen gesichert. Daraus resultierten in den vergangenen Wochen mehrere Stornierungs-Wellen der Händlern, die viele Fans in Angst versetzten zum Launch der PS5 doch keine Konsole mehr ergattern zu können. Diese Stornierungen haben nun scheinbar aber ein Ende gefunden.

Aktuelle Vorbesteller sollen eine PlayStation 5 erhalten

Demnach hat sich die Lage am Markt wieder beruhigt. So meldet sich vor allem die Händlerkette GameStop in Person von Marketing- und E-Commerce-Director Robert Pimpl unlängst zu Wort. Dieser versicherte, dass jeder, der aktuell noch eine Sony Konsole vorstellt habe, diese auch definitiv zum Launch erhalten werde. Man könne den Fans somit definitiv die Angst nehmen keine Konsole mehr zu erhalten. Weiter erklärte er, dass man zuletzt zahlreiche Konsolen stornieren musste, da es sich hierbei um doppelte Bestelllungen handelte. Auch Mitkonkurrenten Amazon, Saturn, Media Markt sowie Otto treffen derzeit ähnliche Aussagen. Kunden, die bislang keine Stornierung erhalten haben, werden die Konsole auch hier vermeintlich zum Release am 19. November erhalten.

Quelle: Games Wirtschaft