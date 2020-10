Halo: The Master Chief Collection – Halo 5 bleibt außen vor

Die Halo: The Master Chief Collection ist die wohl umfassendste Sammlung an Halo-Spielen, die man sich wünschen kann. Allerdings beinhaltet sie nicht jedes einzelne Abenteuer des Master Chiefs. Mit Halo 5 fehlt sogar einer der großen Haupttitel der Reihe. Wird das so bleiben? Die Entwickler äußerten sich jetzt offiziell zu der Thematik.

Halo: The Master Chief Collection ohne Halo 5

In einem offiziellen Blog Post gab das Entwicklerteam von 343 Industries erneut bekannt, dass es derzeit keine Pläne gibt Halo 5 zu der MCC hinzuzufügen. Und obwohl die Formulierung dieser Ankündigung die Hoffnung aufkeimen lässt, dass sie nicht in Stein gemeißelt ist, müssen wir uns erst einmal damit abfinden. Halo 4 wird also der vorerst letzte Titel sein, der zur MCC hinzugefügt wird und die geplante Sammlung vervollständigen. Warum sich 343 Industries sträubt ihren hauseigenen Halo-Teil mit einzubringen, kann man nur mutmaßen. Immerhin gilt er als einer der am schärfsten kritisierten Titel der gesamten Reihe.

Halo 4 wird derweil noch im Oktober zur PC-Version der Collection hinzugefügt. Wie bei allen anderen Teilen soll zuvor ein Beta-Test durchgeführt werden. Wann genau dieser starten soll ist noch unklar, 343 Industries spricht in ihrer Ankündigung von “sehr bald”. Dieser Beta-Test ist aber auch ein ganz besonderer, da er nicht nur den vierten Teil der Saga beinhaltet, sondern auch die neue Crossplay-Funktion testen soll.

Mit Halo Infinite steht uns ein vollkommen neuer Teil der Reihe bevor, auch wenn die Veröffentlichung auf 2021 verschoben werden musste. Doch mit der kompletten Halo: The Master Chief Collection dürften sich die Halo-Fans unter euch bis dahin beschäftigen können.

Quelle: Halowaypoint