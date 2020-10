Playstation 5 – Offizielles Teardown Video veröffentlicht

Für die Xbox Series X haben wir ja bereits schon vor einer Weile ein Teardown Video erhalten, dass und Einblick in die Konsole gab. Jetzt zieht auch die Playstation 5 nach, denn gerade hat Sony ein offizielles Video veröffentlicht, welches uns das Innere im Detail zeigt.

Das steckt also in der Playstation 5

Nachdem wir zum Beispiel von Digital Foundry bereits einen Einblick in die Innereien der Xbox Series X erhalten haben, wollten viele auch wissen was in der PS5 steckt. Doch Sony zeigte sich bisher extrem still was diese Detail betrifft.

Dieser Umstand hat sich jetzt aber überraschend geändert, denn Sony hat einen vollständigen Teardown für seine Konsole veröffentlicht. Durch das Video bekommen wir nicht nur einen detaillierten Einblick in die Bauweise, sondern auch jede Menge andere Infos.

Die Konsole ist mit 104 x 390 x 260 Millimetern deutlich größer als die PS4. An der Front finden wir einen USB C und A Port mit High Speed Support (10 Gbps) sowie den Knöpfe für Ein-/Aus und Disc. Auf der Rückseite gibt es zwei weitere USB Ports sowie einen LAN Port, HDMI und Netzstecker.

Die weißen Panele lassen sich leicht per Hand entfernen, was leichten Zugang zum Lüfter bedeutet. Aber auch die Möglichkeit für Panele in anderen Farben offen lässt. Die PS5 besitzt zudem zwei Staubfängerlöcher die ihr absaugen könnt ohne die Konsole weiter öffnen zu müssen.

Der Hauptprozessor der PS5 setzt zudem auf Liquid Metal als Transfermaterial anstatt herkömmlicher Wärmeleitpaste. Der neue Kühlkörper soll zudem die gleiche Leistung eines Vapor Chamber Kühlers erreichen.

Quelle: PlayStation via Youtube