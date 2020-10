Monster Hunter – Teaser zum Film veröffentlicht

Viele von euch haben es bestimmt schon verdrängt, aber der Monster Hunter Film wird immer noch produziert. Nun wurde ein kurzer Teaser Trailer veröffentlicht.

Monster Hunter mit Militär?

Man könnte meinen, dass Paul W. S. Anderson, der Regisseur des Filmes, aus den Resident Evil Filmen gelernt hat. Und dann wirft man einen Blick in die 16 Sekunden des Teaser Trailers und fasst sich nur an den Kopf. Viele Fans haben sich einen klassischen MH-Movie gewünscht und bekommen nun ein Militär-Monster-Actionspektakel. Dabei könnte es doch so einfach sein.

Der Teaser stellt eines der Monster vor, welches Fans der Serie, definitiv wiedererkennen werden. Die Rede ist vom legendären Diablos, ein Flugwyvern der seine Heimat in der Wüste hat. Milla Jovovich, die auch in diesem Film die Hauptrolle einnehmen wird, kämpft mit ihrer Mini-Gun gegen das riesige Ungetüm. Ist es das was die Fans wollen? Wer genau darauf achtet, wird direkt nach zwei Sekunden des Teasers schon einen kleinen Filmfehler finden und das in einem 16 Sekunden Teaser. Da muss sich jemand schon viel Mühe gegeben haben. Hinzu kommt, dass der Film sich auf 2021 verschoben hat, durch die derzeitige Pandemie. Mir persönlich wäre es lieber gewesen, den Film in 2020 zu veröffentlichen, da das Jahr eh nicht mehr besser werden kann. Wie steht ihr dazu? Willkommene Abwechlsung oder Beleidigung des Franchise? Mehr News findet ihr auf unserer Übersicht.

Quelle: IGN via YouTube