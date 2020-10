Humble Choice – Das ist das Portfolio im Oktober 2020

Mit Humble Choice erhalten PC-Spieler im monatlichen Rhythmus Zugriff auf eine selbstgewählte Anzahl an spannenden Klassikern oder populären Indie-Titeln. Für den ehemals als Humble Monthly bekannten Service sind nun die 12 Spiel für den Oktober 2020 bekannt gegeben worden, die sich Abonnenten nun sichern können.

Das erhalten Humble Choice-Abonnenten im Oktober

Unter anderem dürfen sich die Abonnenten des Services im laufenden Monat über die Inide-Perle The Suicide of Rachel Foster, das Steampunk-Action-Rollenspiel Iron Danger sowie den Strategie-Titel Tropico 6 El Prez Edition freuen. Insgesamt stehen euch wie gewohnt 12 Spiel zur Verfügung zwischen denen ihr je nach Abo-Modell wählen dürft. So haben wie immer Premium Abonnenten die Möglichkeit sich neun Spiele aus dem unten genannten Portfolio auszuwählen. Die Abonnenten der Basis-Version hingegen erhalten lediglich Zugriff auf drei selbstgewählte Spiele der Oktober-Bibliothek. Hinzu gesellen sich die Classic-Plan-Abonnenten, die aus den früheren Humble Monthly-Interessenten zusammengesetzt werden. Diese können sich über 10 Spieler des Portfolios freuen. Alle Spiele, die ihr innerhalb der Abo-Mitgliedschaft auswählt, können natürlich dauerhaft behalten werden.

Im Folgenden findet ihr eine Auflistung der 12 Spiele, die im Oktober zur Verfügung stehen:

Tropico 6 El Prez Edition

Autonauts

The Sunless Bundle (Sunless Sea und Sunless Skies)

Shadows Awakening

Fae Tactics

Fantasy Blacksmith

The Suicide of Rachel Foster

Goat of Duty

The Uncertain

Basement

Iron Danger

Lightmatter

(Humble Original Game: Fate of Kai)

Quelle: Humble Bundle