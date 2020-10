Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 41.2020

Ich hoffe, ihr seid alle gut und gesund im Oktober angekommen, natürlich haben wir wieder unsere Releasevorschau für euch parat, in der wir in dieser Woche den wohl heißesten Sporttitel des Jahres für euch haben. Ja, es ist FIFA und ja, es ist auch immer noch beliebt wie je zuvor, auch wenn die kritischen Stimmen etwas lauter geworden sind. Neben unserem Volkssport gibt es aber natürlich auch andere Spiele, die in dieser Wocher das Licht der Welt erblicken und die wollen wir euch in unserer Releasevorschau natürlich nicht vorenthalten.

Die Releasevorschau mit einer Fortsetzung 20 Jahre in Arbeit

Foregone (Switch, Playstation 4, Xbox One, PC) – 5. Oktober

Wir beginnen mit einem 2D-Sidescroller in Pixelart-Look, welches stark an Dead Cells erinnert. Es ist jedoch eher zielstrebig und nicht wie das Roguelike. Retrofreunde reiben sich die Hände.

Primordials of Amiryon (PC) – 6. Oktober

Ob es jemals ein MOBA geben wird, welches League of Legends vom Thron stürzen wird, bleibt abzuwarten. Primordials of Amiryon wird es wohl nicht schaffen, wagt aber nichtsdestotrotz den Schritt in das gleiche Genre.

Baldur’s Gate III (Stadia, PC) – 6. Oktober

Der zweite Baldur’s Gate-Teil erschien 2000 und nun kommt 20 Jahre später endlich der dritte Teil. Ich glaube, ich muss niemandem dieses Rollenspiel mit D&D-Elementen genauer erklären, es ist einer der legendären Titel der Videospielgeschichte.

Ride 4 (Xbox One, PC, Playstation 4) – 8. Oktober

Motorrad-Fans freuen sich auf diesen Titel, in dem es ausnahmsweise mal hauptsächlich um die Zweiräder geht.

Ikenfell (PC, Xbox One, Playstation 4, Switch) – 8. Oktober

Harry Potter-Fans aufgepasst, ihr müsst zwar noch eine Weile auf Hogwarts Legacy warten, aber vielleicht hilft euch dieser Indietitel ja etwas über die Zeit. Auch hier geht es um eine Magierschule, allerdings nur in etwas pixeliger Optik und mit dem Gameplay eines rundenbasierten RPGs.

I Am Dead (Switch, PC) – 8. Oktober

Ihr seid tot. Also, euer Protagonist Morris Lupton. Dieser kann nun als Geist seine Heimatinsel Shelmerston nach weiteren Geistern untersuchen und mit seinen Tricks Alltagsgegenstände besetzen. So puzzelt ihr euch durch das charmante und etwas melancholische Adventure.

Mortal Blitz: Combat Arena (Playstation 4) – 8. Oktober

Setzt euch eure VR-Brille auf, schnappt euch eine Waffe und ballert alles über den Haufen. Das beschreibt dieses Spiel ganz gut.

FIFA 21 (Playstation 4, Xbox One, PC) – 9. Oktober

Fußball. Das ist alles, was es über das neue FIFA zu sagen gibt.

Ben 10: Power Trip (Playstation 4, Xbox One, PC, Switch) – 9. Oktober

Ein Spiel zur Cartoonserie, in der ihr euch in verschiedene Aliens verwandeln könnt und gegen eine fiese Bedrohung kämpfen müsst. Ist wohl wirklich nur etwas für Fans der Serie.

The Survivalists (Switch, PC, Playstation 4, Xbox One, Mobile) – 9. Oktober

Ein Survival-Abenteuer (Wer hätte das aufgrund des Spieletitels auch erahnen können?), welches im gleichen Universum wie der Indiehit The Escapists spielt. Ihr erkundet eine Insel, craftet Werkzeuge und versucht zu überleben.

