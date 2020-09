Demon’s Souls – Das sidn die Inhalte der Deluxe Edition

In Zusammenarbeit mit Bluepoint Games werkelt Sony derzeit an dem Remake zum Action-Adventure Demon’s Souls. Das fordernde Abenteurer soll bereits zum Launch der PlayStation 5 im November zur Verfügung stehen. Mit dem offiziellen Start der Vorstellung gab Sony nun ebenfalls einen ersten Einblick in die Inhalte der Deluxe Edition.

Demon’s Souls erhält eine Digital Deluxe Edition

Fans des einstigen FromSoftware-Titels dürfen sich ab November neben der Standard-Version somit ebenfalls über eine spezielle Edition freuen. Die Digital Deluxe Edition

enthält neben einer Kopie des Spiels zusätzlich den originalen Spielsoundtrack sowie diverse Ingame-Items und Goodies. Eine Auflistung der mitgelieferten digitalen Inhalte findet ihr im Folgenden:

Original Soundtrack

Legendary Hero Soul

Renowned Warrior Soul

Storied Warrior Soul

Red-Eye Knight Armor

Boletarian Royalty Armor

Ritual Blade

Hoplite Shield

Ring of Longevity

Preservation Grains

Phosphorescent Grains

Bearbug Grains

Large Hardstone Shard

Moonlightstone Shard

Die Deluxe Edition kann ab sofort offiziell im PlayStation Store vorbestellt werden. Während die Standard-Fassung mit einem Preis von 79,99 € zu Buche schlägt, dürft ihr für die Digital Deluxe Edition gut 20 € mehr bezahlen. Abseits davon gab Sony erste Informationen zu den generellen Vorbesteller-Boni bekannt. Demnach dürfen sich Frühentschlossene über die Stangenwaffe Reaper Scythe freuen. Die Waffe ist bei geübter Handhabung sogar in der Lage mehrere Gegner auf einmal zu treffen.

Das Remake von Demon’s Souls erscheint zum Launch der PlayStation 5 am 19. November 2020.

Quelle: PlayStation Store