Animal Crossing: New Horizons – Update 1.5.0 ab sofort verfügbar

Nintendo hat mit Update 1.5.0 für Animal Crossing: New Horizons den Herbst ausgerufen und einige neue Features ins Spiel integriert. Spieler können ab sofort nicht nur Kürbisse anpflanzen, sondern sich auch über ein exklusives Halloween-Event freuen.

Der Herbst ist da!

Das in der letzten Woche angekündigte Update 1.5.0 für Animal Crossing: New Horizons steht auf der Nintendo Switch ab sofort zum Download bereit. Das Herbst-Update bereitet eure kleine Insel auf die bunte sowie nasse Jahreszeit vor und fügt einige neue Funktionen hinzu. So können Bewohner alsbald nicht nur allerlei Kürbisse anpflanzen und ernten, sondern erhalten auch Zugriff auf Kostüme, Bodypaints, farbige Kontaktlinsen sowie einen kostenlosen Ring-Con.

Mit all diesen Features trifft Nintendo selbstverständlich die notwendigen Vorbereitungen für das anstehende Halloween-Event. Dieses soll am 31. Oktober ab 17:00 Uhr starten und unter anderem einen neuen Gastcharakter mit sich bringen: Jakob, den selbsternannten “Prinz von Halloween”. Darüber hinaus erwartet euch am Rathaus ein großes Fest mit zahlreichen Süßigkeiten, Kostümen und natürlich Streichen.

Die offiziellen Patch-Notes hat Nintendo bis dato noch nicht veröffentlicht. Animal Crossing: New Horizons erschien im März 2020 exklusiv für Nintendo Switch und wird derzeit kontinuierlich mit frischen, kostenfreien Inhalten versorgt.

Quelle: Nintendo