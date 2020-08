Demon’s Souls – Release zum Launch der PS5?

Mit dem Remake zum Action-RPG Demon’s Souls hält Sony ein echtes Highlight für die PlayStation 5 in der Hinterhand. Wann der From Software-Hit schlussendlich erscheint, ist bislang noch nicht konkreter spezifiziert worden. Ein neuer Hinweis lässt nun aber die Vermutung zu, dass das düstere Abenteuer zum Launch der Heimkonsole erscheint.

Wird Demon’s Souls ein Launch-Titel für die PlayStation 5 sein?

Die Neuauflage zum populären Action-Titel wurde ursprünglich im Juni zur offiziellen Enthüllung von Sonys kommender Heimkonsole angekündigt. Das Souls-like soll dabei exklusiv für die PlayStation 5 neu aufgelegt werden. Einen Releasetermin nannte man in diesem Zusammenhang allerdings noch nicht.

Eine neue Alterseinstufung gibt nun aber Anlass zur Hoffnung, dass der From Software-Erfolg zum Verkaufsstart der Next-Gen-Konsole erscheinen könnte. Der Titel wurde am 13. August nämlich in Südkorea mit der Einschätzung “keine Jugendfreigabe” versehen, was nicht zwangläufig auf einen Release zum PS5-Launch hindeutet, aber einen nicht zu missachtenden Anhaltspunkt liefert. Nichtsdestotrotz gilt: solange Sony keine offizielle Bestätigung zum Erscheinungsdatum abgegeben hat, handelt es sich hierbei nur um Spekulationen.

Demon’s Souls stammt ursprünglich aus dem Hause From Software und wurde für die PlayStation 3 entwickelt. Für die Neuauflage des Klassikers zeichnet sich nun allerdings das amerikanische Studio Bluepoint Games aus. Das Remake soll neben eindrucksvollen Raytracing-Effekten ebenfalls mit zwei unterschiedlichen Grafik-Modi daherkommen.

Quelle: WCCFTech