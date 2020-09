The Game Awards 2020 – Digitales Event für den 10. Dezember geplant

Die Game Awards 2020 werden am 10. Dezember 2020 abgehalten werden. Entsprechend der anhaltenden Corona-Pandemie wird das Event in diesem Jahr vollkommen digital stattfinden. Wann es genau losgeht, erfahrt ihr im Folgenden.

Die digitalen Game Awards

Bereits vor einigen Wochen wurde offiziell bekannt gegeben, dass sich auch die alljährliche Preisverleihung der Videospiel-Industrie in ausschließlich digitaler Form abgehalten werden wird. Wie das aussehen kann, zeigte uns Geoff Keighley ja bereits im Zuge der gamescom Opening Night Live. Für sein Steckenpferd plant Keighley allerdings ein deutlich umfassenderes Setting.

Die Awards sollen über 45 verschiedene Video Plattformen live gestreamt werden, was im Grunde genommen alle uns bekannten Plattformen einschließt. Dabei wird das Ganze in 4K UHD ausgestrahlt. Mit Los Angeles, Tokyo und London werden drei sogenannte Host-Städte miteinander vernetzt, um die Veranstaltung abwechslungsreich zu gestalten. Natürlich werden aufgrund der Auflagen in keinem dieser Studios physische Zuschauer zugelassen sein. Neben den eigentlichen Verleihungen können wir uns wieder auf musikalische Einlagen und diverse Weltpremieren der Branche freuen.

Laut Geoff soll es in diesem Jahr auch eine neue Auszeichnung geben, die den Namen Innovation in Accessibly tragen wird. Dieser Award honoriert innovative Soft- und Hardware die uns das Medium auf neue Arten spielen und erleben lässt und dabei möglichst jeden mit einbezieht. Wie auch schon in den vergangenen Jahren erwarten uns rund um das Ereignis Sales, In-game Drops, Demos und vieles mehr.

Die Game Awards 2020 werden am 10. Dezember 2020 stattfinden.

https://twitter.com/thegameawards/status/1308768085231497216?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1308768085231497216%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.play3.de%2F2020%2F09%2F23%2Fthe-game-awards-2020-digitales-event-mit-termin-und-ersten-details-angekuendigt%2F

Quelle: twitter.com