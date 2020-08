The Game Awards 2020 – Event findet trotz Corona statt

Die Corona-Pandemie setzte besonders der Event-Branche enorm zu. Auch die Gaming-Industrie leidet sehr darunter. Viele Veranstaltungen fielen aus oder fanden in abgewandelter Form statt. So auch The Game Awards 2020. Das Event findet auch statt, allerdings dieses Jahr vollkommen digital.

The Game Awards 2020 werden trotz Corona größer als je zuvor

Geoff Keighley nahm Stellung zu den kommenden Game Awards. Immer wieder gab es Spekulationen um die Show, Absagen und Verschiebungen standen im Raum. Der Initiator des Ganzen versicherte nun aber gegenüber IGN, dass das Event nicht ausfallen oder verschoben wird, sondern wie geplant stattfindet. Anders als Großveranstaltungen wie die Oscars oder die E3. Allerdings sei aufgrund der Corona-Pandemie natürlich keine Vor-Ort-Show möglich, darum werden die Verleihungen auch in digitaler Form stattfinden. Keighley verriet auch, dass es die wohl bislang größte Show werden soll.

Was etwas paradox anmutet, da aufgrund des fehlenden, großen Show-Charakters eine andere Atmosphäre herrschen wird. Doch in den nächsten Wochen werde man weitere Infos veröffentlichen, die dann etwas mehr Details ans Licht bringen sollen, wie die Awards dieses Jahr aussehen werden. Auch ein offizielles Datum fehlt bislang weiterhin. Letztes Jahr fand das Event im Dezember statt. Übertragen dürfte das Ganze wieder per Twitch und Youtube. Sobald wir aber nähere Infos dazu haben, erfahrt ihr es auf Nat-Games.

PlayStation Plus 1 Monat Mitgliedschaft - 1 Monat Edition | PS4 Download Code - deutsches Konto Mit PlayStation Plus Mitgliedschaft 1 Monate, erhalten Sie monatlich exklusive Rabatte im PlayStation Store und ausgewählte Spiele ohne zusätzliche Kosten.

Das Herunterladen ist einfach. Nachdem Sie den Kauf abgeschlossen haben, erhalten Sie einen Link auf der Bestellbestätigungs-Seite mit genauen Informationen zum Download. Dieser Link ist auch in Ihrer Spiele & Software Bibliothek gespeichert.

Ihre Freunde haben gerade keine Zeit und Sie haben keine Lust auf Single-Player? Dann stürzen Sie sich mit PlayStation Plus in‘s Abenteuer Online-Multiplayer.

Holen Sie sich jetzt jeden Monat 2 Spiele für PS4. Das sind insgesamt mehr als 24 Spiele im Jahr ohne zusätzliche Kosten. Und sie gehören Ihnen, solange Sie Mitglied sind.

Quelle: IGN