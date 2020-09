Die besten Retro-Games als Browserspiel

Die Videospiele aus den 1980ern und 1990ern wurden geliebt und ihre Helden begeistern uns nach wie vor. Die Retro-Games zeichnen sich vor allem durch ein gerades Spielprinzip aus, HD-Grafik oder Open-World Szenarien sind hier Fehlanzeige. Kurzweiligkeit und Nostalgie sorgen hier für einzigartige Faszination. Auf https://www.onlinerollenspiele.org/browsergames finden sich tolle Browserspiele.

Die Videohelden von früher

Zu den absoluten Lieblingen der Retro-Games zählen auf jeden Fall Super Mario Bros., Street Fighter“ oder Sonic – The Hedgehog. Sie lassen sich auch heute im Browser spielen.

Super Mario World

Bereits im Jahr 1992 erschien Super Mario in Europa. Die Klempner-Brüder Mario und Luigi haben hier die Aufgabe, die Prinzessin Peach vor Bowser zu retten. In acht miteinander verknüpften Welten und zahlreichen Leveln mussten die Klempner-Brüder gegen Koopalinge und fiese Bosse antreten. Auch war hier die Geburtsstunde von Yoshi.

Super Mario war seinerzeit das meistverkaufte Spiel für die Super Nintendo und ist auch heute noch sehr beliebt. Heute lädt das Full Screen Mario nicht nur zum Spielen, sondern auch noch zum Coden ein. Die Besonderheit hier, man muss nicht zwangsläufig in den bereits vorgefertigten Level spielen, sondern kann sogar eigene Spielelandschaften im „Level Editor“ bauen.

Übrigens: Raffinierte Spieler suchen noch heute nach Möglichkeiten, um die Spiele so schnell es geht durchzuspielen. Diese Versuche nennen sich “Speedrun”. Im Video unten kann man so einen Speedrun anschauen.

Command & Conquer – Der Tiberiumkonflikt

Der erste Teil der „Command-&-Conquer“-Reihe erschien im Jahr 1995. Dieses Spiel, das einstmals so viele Spieler begeisterte, wurde von einem Fan programmiert auf Basis von HTML5 und Javascript im Browser. Laut dem Entwickler stammen die Grafik- und Soundfiles aus dem Original. Dieses war bei dem inzwischen eingestellten Entwicklerstudio Westwood entstanden. Echte Nostalgie Fans werden hier mit Gewissheit über das gelegentliche Ruckeln hinwegschauen.

Command & Conquer. Alarmstufe rot

Ein Echtzeit-Strategiespiel, bei dem man Rohstoffe sammeln muss, um sie für den Bau von Gebäuden, Fahrzeugen und Einheiten nutzen zu können. Das alles benötigt man zwingend, um gegen den Feind antreten zu können. 1996 zählte dieses Spiel zu den absoluten Must-Haves. Vor allem resultierte das aus der Ausgewogenheit zwischen den verfeindeten Parteien, Alliierten und Sowjets. Dank der quelloffenen Neuauflage via OpenRA wird Command & Conquer: Alarmstufe Rot auch heute wieder fleißig gespielt.

Street Fighter 2

Street Fighter 1 erschien 1987 als Konsolenspiel. Vor allem beeindruckte der Retro-Klassiker mit einem großen Teil an Individualität. Einzigartig werden die Kämpfer hier vor allem, wenn jeder einzelne von ihnen über spezielle Schläge und Tritte verfügt. Dank dieser Einzigartigkeit konnten sich die Spieler hier mit ihrem Avatar identifizieren. Ihre Kämpfe trugen sie immer mit ein und demselben „Street Fighter“ aus. Der Nachfolger dieses Retro-Games ist Street Fighter 2.

Sonic – The Hedgehog

Für Sega ist Sonic das, was für Nintendo Super Mario ist. 1991 wurde Sonic von Naoto Öshima entworfen. Das Markenzeichen des Igels sind seine Turnschuhe, mit denen er durch die verschiedenen Level rast und immer auf der Jagd nach Ringen ist. Auf diesem Weg vollführt er Saltos mit unglaublicher Geschwindigkeit. Auch heute ist es wieder möglich, mit seinem Held Sonic, The Hedgehog ein echtes Revival zu erleben.

Darkwing Duck

Capcom brachte 1992 ein Spiel für den NES heraus, das wohl vor allem wegen seines großen Erfolges auf dem Game Boy so interessant wurde. Ursprünglich kam das Spiel als Single-Player-Version auf den Markt. Auch heute ist es wieder möglich, gegen Schurken wie Fiesoduck und Megavolt anzutreten.

Out Run

Dieses Arcade-Rennspiel von Sega erobert 1986 die Spielhallen auf der ganzen Welt. Dieses Retro-Game wurde von der Game-Entwickler-Ikone Yu Suzuki designt. Zu seinen weiteren Projekten zählen ebenso „Shenmue“ und „Shenmue 2“. Zum Glück ist es auch heute wieder möglich, in den allseits bekannten Ferrari Testarossa einzusteigen und den Strand von Coconut Beach entlang zu rasen.

The Legend of Zelda

Die wohl erfolgreichste Action-Adventure-Reihe ist vermutlich „The Legend of Zelda“. Nachdem der erste Teil bereits 1986 erschien, folgten noch 16 weitere Spiele. Der Spielheld „Link“ ist so bekannt, dass er 2005 sogar einen Stern auf dem „Walk of Game“ bekam. Auch heute noch kann man die Prinzessin Zelda retten.